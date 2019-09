Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du tænker intenst og dybt over dit liv. Samtidig er du en god psykolog, der kan sætte venner og bekendte i kontakt med deres største ressourcer.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tyren

Nu er dine relationer i fokus, og du er åben over for din omverden. Det sættes der stor pris på, og din popularitet kan vokse stort og nå hidtil usete højder.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

Tvillingen

Du har en del praktiske opgaver foran dig i dag. Det kan være rengøring, oprydning eller reparation af hjemmets installationer. Du hygger dig meget med det.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Krebsen

Du kan lide at være i centrum og at udtrykke dit overskud og din kreativitet - meget gerne sammen med børn og barnlige sjæle. Du hygger dig meget med det.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Løven

Du ønsker at være derhjemme sammen med din familie og andre af dine nærmeste. Det er nærheden og omsorgen, der tæller, herunder egenomsorgen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Jomfruen

I dag kan du få ordnet en del at den korrespondance, der måske har trængt grundigt til at blive gennemgået. Der er også aftaler, der bør tjekkes og indgås.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vægten

Nu er det på tide at gennemgå din økonomi og til at få lagt budget, hvis du ikke HAR gjort det. Måske har du fået brugt lidt for mange penge på det seneste.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Skorpionen

Dit følelsesliv er i fokus, og du har brug for noget egenomsorg. Kun på den måde kan du få overskud til omsorg over for andre, og det er også vigtigt lige nu.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skytten

Du har brug for at tilbringe tid sammen med dig selv. Du kan fx gå en lang tur eller se en god film – eller være en del mere aktiv på det kunstneriske felt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Stenbukken

Det er vigtigt at prioritere dine interesser efter nogen tids forglemmelse. Dette vil være både nødvendigt og meget positivt for alle i familien, ikke kun dig selv..

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vandbæreren

Nu skal der træffes beslutninger vedrørende dine ambitioner og dine målsætninger i det hele taget. Gør du det, vil den efterfølgende afklaring lette tingene.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Fisken

Det er de helt store tanker, du tænker nu. Men pas på, at de ikke bliver lidt for flyvske og dermed urealistiske. Nogle gange er det dog godt at gøre noget unyttigt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten