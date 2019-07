Hvordan starter din weekend? Find ud af det lige her.

VÆDDEREN

Du skal have fat i den kreative nerve nu. Du har brug for at udtrykke dig, for på den måde får

du en fornemmelse af, at du lever, og at du er i stadig bevægelse.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve



TYREN

Du sørger for at lægge et sikkert fundament for dig selv og for dine nærmeste. Tryghed er

altafgørende for dig, og du nyder at have noget fast at falde tilbage på.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs/Vægt



TVILLINGERNE

Du er i dit es, for nu er andre lige så villige til at kommunikere deres tanker og følelser som du

er. Du deler oplysninger og sørger for, at alle er velinformerede.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt/Vandbærer



KREBSEN

Du er i gang med at mærke efter, om du er tro mod dig selv. Hvis dit selvværd vakler, er det

fordi du er med til noget, du ikke har lyst til eller kan stå inde for.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr



LØVEN

Du træder i karakter. Du står ved dine følelser, og andre er ikke i tvivl om, hvorvidt du er for

eller imod dem. Du kan være lidt for fintfølende, men du er ærlig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs



JOMFRUEN

Du lodder atmosfæren og sørger for at være på sikker grund, før du kommer med en

udmelding. Andre er ikke lige til at gennemskue, og du er ikke sikker på dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk



VÆGTEN

Du drager omsorg for dine venner, eller de drager omsorg for dig. Du bliver opmærksom på, at

du er del af et større fællesskab, som tænker og føler det samme som du.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer



SKORPIONEN

Du trækker i arbejdstøjet, for du har brug for at bevise, at du kan noget, og at det, du laver, gør

en forskel. Du er ambitiøs, men tænker også på fællesskabet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk



SKYTTEN

Du har ild bagi og kan ikke holde igen, når du opdager noget interessant. Du kaster dig ud i nye

oplevelser, fordi du på den måde opdager nye facetter af dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder/Løve



STENBUKKEN

Du har fat i det, der foregår lige under overfladen, det, som forbigår de flestes opmærksomhed.

Du kan tage et vellykket initiativ, for du er i trit med tidsånden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve/Fisk

VANDBÆREREN

Du skal på et kursus i diplomati, hvis du vil gennemføre noget her og nu, for det er din partner

og/eller dine omgivelser, der bestemmer punkterne på dagsordenen.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt



FISKENE

Sørg for at finde ind til en god rytme. Du skal hverken nøle eller forcere et projekt. En langsom

fornuftig tilgang til en opgave vil uden videre føre dig i mål.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru