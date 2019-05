Hvordan starter din weekend? Find ud af det liger her.

VÆDDEREN

Du oplever en spirende indre uro og søger kontakt til andre, end du er vant til. Du har brug for

at blive spejlet på en ny måde. Du søger idé- og værdifællesskab.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TYREN

Du har ikke brug for at knytte dig tæt til andre nu, for det er vigtigere at arbejde mod et mål

eller gøre en forskel, så andre opdager og anerkender din indsats.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TVILLINGERNE

Du kan have mange idéer nu, men du kan også nemt komme til at fejlvurdere en situation. Pas

på med at have for mange bolde i luften, eller lad dem blive på idéplanet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

KREBSEN

Du skal forholde dig til forskellige udmeldinger, der ikke er klare. Giv afkald på at forstå alt,

hvad der finder sted, og nyd de situationer, der opstår spontant.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

LØVEN

Du har brug for en masse kontakt og samspil med en partner her og nu, og du kan opleve, at

du føler dig helt fortabt, hvis du ikke deler dine oplevelser med en anden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med:Vægt

JOMFRUEN

Undgå at springe ud i noget, uden at du er meget bevidst om konsekvenserne. Du kan nemlig

overse en vigtig detalje, som fx at læse det, der står skrevet med småt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

VÆGTEN

Du har hang til romantik. Du er legesyg, sensuel og amourøs. Måske er du forelsket i

forelskelsen og i virkeligheden ikke særligt seriøs. Du ånder for opmærksomhed.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr/Skorpion

SKORPIONEN

Du søger balance, skønhed og harmoni i dit hjem. Du kan især have lyst til at indrette dig på

en luksuøs måde. Du har brug for hygge og samler familien omkring dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

SKYTTEN

Du skal forholde dig til så meget, at det er nemt at overse en vigtig detalje. Du søger de store

linjer, men du kan ikke tage en beslutning, før alt er på plads.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

STENBUKKEN

Du står fast på dine værdier, og andre kan finde det svært at rykke ved din fastgroede

holdning. Gå på kompromis. Du sætter pris på, at folk udtrykker sig kontant.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

VANDBÆREREN

Du har meget nemt ved at blive knyttet til en potentiel kærlighedspartner for tiden, og du kan

blive lidt for afhængig, hvis du ikke er forsigtig og ser folk nøje an.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

FISKENE

Du kan have svært ved at overbevise andre om dit synspunkt. Du har for mange bolde i luften.

Du mangler basal viden, og du kan nemt drage en forhastet konklusion.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs