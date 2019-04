Hvordan starter din weekend? Find ud af det lige her.

VÆDDEREN

Du har masser af drømme og visioner, og de fleste af dine mange drømme er uselviske. Du forsøger at gøre noget, der kan rykke ved en grundlæggende social skævhed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

TYREN

Du er bange for ikke at leve op til dit selvbillede og/eller din families forventninger. Det er vigtigt, at du sætter dig et karrieremål, der svarer til den, du er.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

TVILLINGERNE

Du har et behov for at opleve noget, der er langt væk, eller som adskiller sig radikalt fra det, som du kender til. Du har brug for helt nyt perspektiv på dit liv.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

KREBSEN

Du har brug for at være tæt på din partner eller en betroet ven, men du oplever en dyb følelse af jalousi, hvis partneren er nødt til også at være sammen med andre.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

LØVEN

Du oplever følelser, du ikke kendte i dig selv. Det kan være din partner, der vækker en side i dig, eller det kan være mødet med et menneske eller en ny situation.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Du har brug for variation på dit arbejde, for ellers kan du føle, at dit job er meningsløst, eller du drømmer måske om at skifte til noget, der bedre passer til dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling



VÆGTEN

Du arbejder på at komme i kontakt med dit indre legebarn. Du har brug for at udfolde en mere kreativ side af dig selv, eller du nyder at være sammen med dine børn.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

SKORPIONEN

Lige nu kan bånd til din fortid, barndom og ungdom, føles snærende. Du har brug for at gøre dig fri, så du bedre kan udforske, hvem du er, når glansbilledet smuldrer.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs



SKYTTEN

Du overtager andres idéer for sjov. Du argumenterer for idéer, du ikke står inde for, blot for at drille og for at se, hvor godt andre tilbageviser dine argumenter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

STENBUKKEN

Ret fokus på dine værdier nu. Find ud af, hvad du virkelig har brug for, og undgå at basere dit selvværd på dit udseende, dine ting eller det, som du har i banken.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VANDBÆREREN

Du kan være for afhængig af, at andre skal give dig positiv feedback. Du skal lære at holde en følelsesmæssig balance, der ikke hviler på, at andre kan lide dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

FISKENE

Selv om du er en anelse tilbagetrukken, har du brug for et rum, hvor du kan udtrykke dine egne følelser på præcis den måde, du oplever dem. Gør plads til dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru