VÆDDEREN

Du skal tage en radikal beslutning på karrierefronten. Du skifter ikke nødvendigvis job, men

noget må gøres på en helt ny måde. Du skal også sætte en tydelig grænse.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt

TYREN

Du ser dit liv og din verden i et helt nyt lys. Du oplever, at virkeligheden er dybere, end du

havde anet, og du opdager en mere omfattende måde at forstå livet på.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvilling

TVILLINGERNE

Du har brug for hudløs ærlighed. Hvis dit forhold til familien er godt, kan det blive styrket.

Hvis ikke, må du se på, hvad du har forsømt at bearbejde i tidens løb.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

KREBSEN

Der kan ske ændringer i dine relationer. Du bliver mere intens, og du kan derfor støde nogle fra

dig og tiltrække andre, der tænder på din magtfulde tilstedeværelse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt

LØVEN

Du skal i gang med at lægge en ny kurs, hvis du vel at mærke vil fungere optimalt. Tjek, at du

får den næring og motion, du har brug for, og fjern stressfaktorer.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

JOMFRUEN

Du har brug for at finde et nyt kreativt udtryk. Du er lidt træt af det, du skaber for tiden. Hvis

du vil ændre på dit liv, må du imidlertid først ændre dig selv.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytte

VÆGTEN

En mindre omrokering på hjemmefronten synes uundgåelig. Du har brug for at gå drastisk til

værks. Du føler dig tynget af alt det, der ikke længere tjener et formål.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

SKORPIONEN

Du kan ændre dit liv radikalt, hvis du ændrer på din vanetænkning. Du bør i hvert fald være

meget opmærksom på, hvordan du tænker, og på den måde, du siger tingene.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

SKYTTEN

Du skal ændre dit forhold til værdier radikalt. Hvis du er fastlåst i en forestilling om nogle krav

på det materielle område, låser du dig selv fast i en trædemølle.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

STENBUKKEN

Du kontakter noget i dig selv med rødder dybt i barndommen. Det kan gøre dig langt mere

bevidst om, hvem du er, og vise dig vej til en højere form for frigørelse.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

VANDBÆREREN

Du har svært ved at lodde dig selv. Der foregår en del i dit indre, du ikke kan sætte ord på. Du

kan føle dig fastlåst, men det er et tegn på, at du er i bevægelse.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

FISKENE

Du oplever, at venner forandrer sig. Nogle kan du slet ikke genkende. I denne tid lærer du dine

bekendte at kende på en bedre måde, og andre forsvinder permanent.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt