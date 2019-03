Hvordan starter din weekend? Find ud af det her.

VÆDDEREN

Du er god til at tilpasse dig andres behov her og nu. På den konto vinder du andre over på din

side. Men grundlæggende har du brug for at manifestere dig selv som unik.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TYREN

Du har svært ved at tolerere faste rammer, for du har brug for at udfolde dig. Du kan være for

bekymret for din helbredstilstand. Læg en god strategi for dit arbejde.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

TVILLINGERNE

Du arbejder hårdt for at samle trådene. Du har svært ved at orientere dig fysisk og mentalt, i

hvert fald lige nu. Lad dig ikke presse på nogen måde. Du kan sige nej.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

KREBSEN

Du har en masse disciplin, så du får ordnet alt det, du ellers går og udskyder. Du er også fin til

at formidle, hvad du har gang i, så andre kan lide at hjælpe dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

LØVEN

Du er god til at finde på og opdage, hvordan du fornyr dig selv og dine omgivelser. Du er

kreativ og praktisk på samme tid, og du imponerer på den måde dem, du omgås.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Nogen eller noget lægger røgslør ud. Du går nogle forvirrende dage i møde. Du har mange

idéer, er inspireret og i kontakt med noget større. Accepter, at det flyder.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

VÆGTEN

Du skal lære at stå på egne ben. Du kan ikke gå på kompromis, som du plejer. Du vil møde

modstand, paradoksalt nok, hvis ikke du melder ud med et klart standpunkt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

SKORPIONEN

Din lidt barske facon kan betyde, at du kommer i konflikt med dine omgivelser. Lær at skelne

mellem de kampe, du er nødt til at tage, og det, der bare skal ignoreres.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

SKYTTEN

Du har brug for at engagere dig, fx ved at arbejde med folk, der deler dine idealer eller din

vision for fremtiden. Du føler dig hjemme sammen med meningsfæller.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

STENBUKKEN

Du har en fornemmelse for, hvad der er oppe i tiden, så du har succes med et nyt initiativ på din

arbejdsplads eller i din virksomhed. Du er i dit es på dit arbejde.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs

VANDBÆREREN

Du længes efter fremmede himmelstrøg, så du planlægger en rejse, eller du rejser i dit sind.

Det, der er anderledes, fascinerer og perspektiverer din tilværelse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

FISKENE

Du har mulighed for at trænge til bunds i en lille gåde. Måske kan du finde løsningen på et

problem, du længe har grublet over. Del din tvivl med dine omgivelser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion