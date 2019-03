Hvordan ser stjernerne på din fredag? Find ud af det her.

VÆDDEREN

Lige nu tager du pligterne særdeles alvorligt. Du arbejder støt mod de mål, som du har sat. Du vinder respekt for din seriøse, men også selvstændige måde at arbejde på.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TYREN

Du er populær på arbejdspladsen. Du høster anerkendelse for din indsats, og en af dine chefer kan have et godt øje til dig. Spil dine kort rigtigt, og du er på vej.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TVILLINGERNE

Lige nu kan du føle dig nærmest usynlig. Noget overvældende kan stresse dig, hvis ikke du holder fast i dig selv. Det er tid til at holde lav profil og vente lidt.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

KREBSEN

Du går linen ud, og du kan i den forbindelse måske stole lidt for meget på dit medfødte held. Du kan regne med hjælp fra venner, men du skal også selv tage ansvar.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

LØVEN

Du hviler på laurbærrene. Dit gode ry og rygte gør, at du kan få andre med på hvad som helst. Men bærer du ikke din del af byrderne, kan det skade dig på langt sigt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

JOMFRUEN

Du er klar til at gå i gang med dagens opgaver, men nogen eller noget står i vejen for dig. Man lader dig på en måde ikke komme igennem. Gennemtænk dit projekt.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

VÆGTEN

Du har masser af succes, og det handler om at bruge den rigtigt. Du kan forspilde nogle chancer, hvis du læner dig tilbage og bare tror, at alt ordner sig af sig selv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKORPIONEN

Selv om du er i modvind, står du alligevel distancen, for du har evnen til at arbejde støt og uanfægtet, og det betyder, at du når det, du skal nå, til rette tid.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

SKYTTEN

Du er særdeles generøs og hjælpsom, men pas på, at du ikke lever over evne. Du kan nu i dit overmod komme til at trække på midler, du ikke har, og betale prisen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

STENBUKKEN

Når du først har besluttet dig for noget, gennemfører du, uanset hvor lang tid det tager dig. Du nyder at arbejde alene lige nu og mener, at du arbejder bedst sådan.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

VANDBÆREREN

Du vælger realistiske mål og forfølger dem trin for trin på en veltilrettelagt måde. Du koncentrerer dig om én ting ad gangen, så dine ting er godt gennemarbejdede.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion

FISKENE

Du er måske en anelse for optimistisk lige nu, og du kan derfor igangsætte et eller flere nye projekter, som du på længere sigt ikke er i stand til at afslutte.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk