VÆDDEREN

Du er i gang med at kaste dig ud i noget nyt. Du er mere til sjov og ballade end hårdt

arbejde og lyseslukkende ansvar. Ignorer pligterne, gå i byen og slå dig løs.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

TYREN

Du slækker på disciplinen, for du er motiveret for fest, kærlighed eller en romantisk

partner. Pas på med at overspendere. Du kan godt more dig uden at gå fallit.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

TVILLINGERNE

Du trækker dig en anelse tilbage. Du er i gang med at revidere noget, som skal være i

orden helt ned i den mindste detalje hvis det skal holde på længere sigt.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs

KREBSEN

Karrieren får et skub fremad, lige før lukketid. Du lyser op. Det kan også tænkes, at du

kommer til at spille en mere dominerende rolle i din bekendtskabskreds.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

LØVEN

Du kan ikke sidde stille i lang tid ad gangen. Der skal ske noget, som udfordrer dit syn

på dig selv og på din rolle i livet. Vær åben, når du møder mennesker.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

JOMFRUEN

Du er nødt til at sænke tempoet, og det kan kun gavne dig. Det drejer sig nemlig om et

projekt, som kun lykkes, hvis det er gennemarbejdet. Hastværk er lastværk.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN

Du bør slappe af og nyde livet til fulde. Det er tid til at slå sig løs og gøre alt det, du har

lyst til, hvis du har mulighed for det. Du kan være en anelse ødsel.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKORPIONEN

Sørg for at udarbejde en fornuftig fremgangsmåde. På den måde når du det hele,

uden at brænde dit lys i begge ender. Dyrk venner og familie, og sæt tempoet ned.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKYTTEN

Du kan komme til at sjuske med detaljerne. Normalt er du mest til det store overblik,

men nu kan det blive for løst, selv i forhold til din almindelige standard.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

STENBUKKEN

Du har fokus på, hvad der foregår i din snævre indre kreds. Du skal være oppe på

mærkerne, for der er gang i noget, der kræver din tilstedeværelse og stillingtagen

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

VANDBÆREREN

Du arbejder på et nyt tiltag. Du er ved at være klar til at gennemføre det. Dels har du

mere selvtillid. Dels får du støtte fra prominent og indflydelsesrig kant.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

FISKENE

Du ligger på den lade side, og på en måde har du fortjent det, men det er vigtigt, at du

får nogle hængepartier hejset op, før du går hen og bliver for skødesløs.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tyr