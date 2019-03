Hvordan tror stjernerne at din weekend starter? Find ud af det her.

VÆDDEREN

Sæt alle sejl ind. Du skal vinde en sejr. Du har kig på et objekt, du gerne vil erobre,

og lige nu kan du sætte ind og tilegne dig det, du brænder allermest for.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

TYREN

Find ud af, om du værdsætter dig selv nok. Lige nu har du brug for at udtrykke dig

kreativt og spontant, hvis du skal etablere en sund selvfølelse. Provoker andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

TVILLINGERNE

Pas godt på dig selv, men undertryk ikke dine følelser. Du skal turde være ærlig, når

situationen kræver det. Du kan rense ud i fortiden og begynde på en frisk.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vandbærer

KREBSEN

Husk at holde godt fast i dig selv. Du er fokuseret på andres behov, men selv om der

er noget, du faktisk skal tage ansvaret for, må du også gerne pleje dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

LØVEN

Du er ved at få dårlige vaner, så se at komme i gang med at finde ind til en mere

konstruktiv måde at operere på. Du kan begynde på en diæt eller et motionsprogram.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

JOMFRUEN

Tid til en flirt eller gammeldags kærlighed med den faste partner. Du er munter,

energisk og klar til at prøve nyt. Du kan også gå i gang med et kreativt projekt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

VÆGTEN

Find en balance mellem det at være alene og det at dyrke andres selskab. Du har

brug for en autentisk form for selvudfoldelse, hvor du ikke er i tvivl om, hvem du er.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKORPIONEN

Du er oppe på dupperne. Du følger med i det sidste nye og deler også gerne din

viden med andre. Det handler om at vedligeholde kontakter og lære nye folk at

kende.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKYTTEN

Du har fokus på det grundlæggende. Det, der betyder noget. Derfor lader du også

ting passere, som du ser ikke har varig værdi. I den forbindelse overrasker du andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

STENBUKKEN

Du har masser af energi og gør derfor indtryk på dine omgivelser. Sæt ikke dit lys

under en skæppe. Det er nu du brillerer, især fordi du er i kontakt med tidsånden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

VANDBÆREREN

Du har brug for afveksling, så du kan med fordel afprøve grænserne for, hvad man

kan og ikke kan i en intim relation til et andet menneske – følelsesmæssigt og fysisk.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

FISKENE

Du er god til at give dit besyv med, men du føler, at andre ikke er med på dine idéer.

Du bør øve dig i at se en sag fra flere sider og finde et godt sted at lande.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk