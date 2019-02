Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du er fortsat på udebane. Du skal forholde dig til andres behov, men det gør du gerne, for du forstår at være der, hvor du skal være, uden at du går på kompromis.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvilling

Tyren

Du har masser af overskud, men du har brug for at økonomisere med din energi, så du ikke brænder ud. Din entusiasme kan gøre, at du er for impulsiv i din facon.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

Tvillingerne

Fold dine vinger ud i det omfang, du har mulighed for det. Du skal nemlig udforske din medfødte kreativitet. Alternativt kan du dyrke kreative og spontane mennesker.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

Krebsen

Der skal andre boller på suppen nu. Du kunne tænke dig at skabe nogle mere behagelige fysiske rammer. Du sætter i stand og flytter rundt på tingene i dit hjem.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

Løven

Lige nu har du fornemmelse for at sætte ord på tingene. Men du kan også blive så forelsket i din egen formuleringsevne, at du glemmer at mærke, hvordan du har det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tyr

Jomfruen

Du har planer. Du ser en mulighed i næsten alt. Du kan med fordel brainstorme, men vent med at handle, til du har gennemarbejdet din idé, og hold igen med at spendere.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vægt

Vægten

Analyser andre mennesker, så du forstår, hvor de kommer fra. Ellers kan du let påtage dig et ansvar, som ikke er dit. Benyt dig af din betydelige diplomatiske sans.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Skorpion

Du holder dig i baggrunden. På den måde får du mest fra hånden. Du arbejder bedst, når du ikke bliver overvåget eller skal forklare, hvorfor du gør, som du gør.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

Skytten

Du søger at erobre nyt territorium, men det kræver, at du kan overbevise andre. Du skal gennemtænke din idé. Ellers bliver planen let kritiseret sønder og sammen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

Stenbukken

Du kan roligt fortsætte dine tiltag på karrierefronten. Du er fremme i skoene og synlig på scenen, så du har fremgang, og du tager ansvar for, at andre har det godt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

Vandbæreren

Du er i gang med at danne dig et overblik på vigtige livsområder. Du er nødt til at forstå, hvordan de enkelte dele passer ind i det store billede. Du gør dig fri.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

Fiskene

Du kan have svært ved at få andre til at forstå, hvor du kommer fra. Du står for så vidt ret stærkt, men du er nødt til at gennemføre uden klapsalver og hurraråb.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve