VÆDDEREN

Du er nødt til at sætte farten en anelse ned. Du støder på virkeligheden, og du er nødt

til at finde en modus vivendi i forhold til mindre omstillingsparate kræfter.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

TYR

Du er fremme i skoen, når det gælder økonomisk tryghed. Du vil vide, hvad du har til

rådighed og om du fremover er i stand til at opretholde din nuværende livsstil.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt

TVILLINGERNE

Tag ikke det ind, der sker omkring dig. Lige nu er du åben overfor andre, men er du

bare en anelse tilbageholdende, øger det dine muligheder for at være effektiv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

KREBSEN

Du holder afstand. Du har brug for at tænke og finde det indre sted, hvor du føler, at

du er absolut tryg. Du har succes med noget, du gennemfører i al hemmelighed.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

LØVEN

Nu kommer du længst, hvis du allierer dig med fx venner eller kolleger. Du har sans

for at skabe trygge rammer om et selskabeligt projekt og lukker alle indenfor.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

JOMFRUEN

Du prøver at danne dig et overblik, men det er svært, fordi du forsøger at beskæftige

dig med mange forskellige ting på en gang. Få styr på, hvad du vil med dit liv.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

VÆGTEN

Du har rigtig meget fart på. Du prøver at forstå en hel del på en gang og samle

trådene. Du vil vinkle din tilværelse spirituelt. Du søger med andre ord mening.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKORPIONEN

Du kan fornemme, at der foregår noget bag kulisserne, men du kan ikke sætte din

finger på, hvad det er. Du kan med fordel trække dig tilbage. Det vedrører ikke dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

SKYTTEN

Du er nødt til at sætte dig selv til side, for din omgangskreds kræver, at du deltager i

fælles opgaver. Tag din del af slæbet, og sæt ikke dit lys under en skæppe.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

STENBUKKEN

Spar på dine kræfter. Du har rigtig mange opgaver, men kun begrænset energi til

rådighed. Følg princippet om, at der altid er en dag i morgen. Du vil nå det hele.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

VANDBÆREREN

Brug din energi på dit livs udkårne. Eller sørg for at åbne alle døre, så muligheden for

at møde en kærlighed ikke begrænses af, at du ikke holder ører og øjne åbne.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

FISKENE

Du har svært ved at finde fodfæste. Der foregår en del under dig, eller dit hjem

invaderes, så du hele tiden skal forholde dig til andre. Find ro i din indre kerne.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve