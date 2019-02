Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du er hurtig på aftrækkeren. Din tunge kan være for skarp efter nogens smag, men der ingen tvivl om, hvor du står, og du er faktisk kun ude på at opnå rene linjer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

Tyren

Du er en formidabel konkurrent. Du ved nemlig nøjagtig, hvordan du skal gøre en god handel. Du kan øjne en mulighed for en givende forretning, som alle nyder godt af.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

Tvillingerne

Du er meget aktiv nu, og du skal stræbe efter at samle dig om enkelte opgaver, så det hele ikke flyder ud. Lyt til, hvad andre siger, i stedet for at gå i defensiven.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

Krebsen

Du har en vis udstråling lige nu, så du kan opleve, at man sværmer om dig, men det er ikke sikkert, at du omsværmes af den, du sværmer for. Sæt dog ikke barren højt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytte

Løven

Du har masser af selvtillid, så du er villig til at tage chancer. Du risikerer måske noget, men da du er i besiddelse af en god intuition, lander du et sikkert sted.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytte

Jomfruen

Du er drevet af en vision. Derfor er du ret så initiativrig. Du kan opnå en masse, fordi du kan lægge energi i dit arbejde eller i et hvilket som helst projekt.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

Vægten

Du når længst med knofedt. Du kan lægge planer og lave aftaler, men når det sidste ord er sagt, skal der trækkes i arbejdstøjet. Men så kommer tingene også i skred.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Skorpionen

Drop dine overspringshandlinger. Se dem for, hvad de er, og gå i gang. Der er ikke altid en dag i morgen. Nu skal du ordne det, du i længere tid har skubbet til side.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

Skytten

Nu kan du kontakte én, som interesserer dig, og evt. invitere ham/hende ud på en date. Du er parat til at tage chancer, for du har selvværd til at klare en afvisning.

Kærlighed: 6 Arbejdsliv: 4 Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Stenbukken

Du har nemt ved en erobring, men det er ikke sikkert, at du selv er i stand til at øjne chancen for romance, så lyt til, hvad andre siger, og slå til mens tid er.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvilling

Vandbæreren

Det er vigtigt, at alt ikke sker på øverste etage. Du skal ned i følelserne og mærke det, der foregår der. Hvis du har følelserne med, har du mere gennemslagskraft.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

Fiskene

Du går i brechen for en sag. Du er motiveret af retfærdig harme. Enten fordi du selv, eller fordi en du kender, er blevet trådt over tæerne af en offentlig myndighed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru