Risikoen for en pandemi har ifølge stjernerne og planeterne været stor siden 2011, men da årshoroskoperne skulle lægges for corona-året 2020, havde man glemt det. B.T.s astrolog beklager på standens vegne.

Det ville være en underdrivelse at sige, at 2020 bliver et år, vi sent vil glemme.

2020 bliver en af de helt store årgange, fordi alle mennesker på planeten stort set uden undtagelse har fået deres tilværelse påvirket af restriktioner, undtagelsestilstande, sygdom og død.

Og derfor melder spørgsmålet sig:

Hvordan kunne verdens astrologer dog overse, at coronapandemien ville ramme os?

I B.T.s årshoroskop for året, der netop er gået, står der ganske vist:

'Det er nye tider, hvor man skal udvise større ansvarlighed, både i det nære og hvad angår miljøet og kloden i det hele taget. Derfor vil mange flere end normalt opleve større forandringer i hverdagen.'

Men det var trods alt nok de færreste, der på forhånd læste coronapandemien ind her.

B.T.s astrolog, Karl Aage Jensen – som skrev ovenstående – forklarer her, hvad der skete.

»Det seneste år blev noget af en maveplasker for mange på grund af coronakrisen, som vi egentlig astrologisk set havde forudset, men det havde vi bare glemt i mellemtiden. Forudsigelsen kom tilbage i 2011, hvor pandemi-planeten Neptun gik ind i sit eget tegn, Fiskene,« siger Karl Aage Jensen og uddyber:

»Neptun går ud af Fiskene i 2023-24, og det er i perioden fra 2011 til 2024, at en pandemi kunne være en potentiel mulighed. Man kan aldrig forudsige et sådant forløb med 100 procent sikkerhed, da det handler om, hvad vi kan gøre på forhånd for at indgå en potentiel pandemi.«

Beklager du på astrologiens vegne, at I ikke var mere opmærksomme på at advare?

»Ja, det vil jeg sådan set gerne, men det er nemmere sagt end gjort. Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at nogen spørger, hvorfor vi ikke lige skrev det. Især når en begivenhed som coronapandemien astrologisk set har været beskrevet siden 2011, så burde vi måske have tænkt på det. Og selvfølgelig giver det anledning til selvransagelse, når man glemmer at tage nogle helt oplagte ting med – i takt med at de ikke går i opfyldelse år efter år.«

Hvis du kunne skrive indledningen til 2020-årshoroskopet om, hvad ville du så skrive?

»Altså, vi burde have tænkt på noget som corona og lavet en bedre sandsynlighedsberegning i forhold til, hvornår det kunne ramme os, men det tager lang tid – især når det er flere år frem.«

12. januar var virkningen stærkest

Karl Aage Jensen forklarer, at datoen 12. januar 2020 – i den periode hvor covid-19 som en usynlig dræber indledte sit globale togt fra kinesiske Wuhan – astrologisk set er interessant.

»Allerede 12. januar havde vi den kombination på himlen, som var blevet beskrevet stolpe op og ned – og måske var det derfor, vi ikke så skoven for bare træer og glemte, hvad vi tidligere havde skrevet. Der var en firdobbelt konjunktion, hvor alle de involverede planeter stod på linje set fra Jorden, og med så mange heste, der trækker på samme hammel, så skal det give en ganske ekstraordinær stærk virkning. Vi har ikke set tilsvarende i flere hundrede år. Alle astrologer var derfor helt enige om, at 2020 ville blive et ganske særligt år – et udfordrende et af slagsen,« siger han.

For at sætte trumf på tilføjer astrologen, at en tilsvarende sprængfarlig planetkombination gjorde sig gældende i 1517 – året, hvor Martin Luther formulerede sine 95 teser, som satte gang i reformationen og dermed et radikalt brud med den katolske kirke i mange europæiske lande, herunder Danmark.

Kan vi så regne med, at sandsynligheden for en pandemi, som den vi er midt i, er væsentlig mindre efter 2024?

»Det kommer an på, hvordan vi har tacklet det indtil nu og fra nu, og hvad vi erkender som mennesker i det store billede. Jeg tror på, at naturen svarer igen og giver os nogle signaler, når vi som mennesker fylder for meget på Jorden, og der er coronaen et meget venligt signal om, at vi skal lave nogle ting om.«

Karl Aage Jensen fortæller, at planeterne ifølge astrologien advarer os om en ny svær periode i sidste halvdel af 2030'erne, hvor vi 'virkelig skal stramme balderne'.

Kunne det have noget med klimaforandringer at gøre?

»I allerhøjeste grad. Det er naturen, der sejrer til sidst under alle omstændigheder. Der er – som jeg ser det – en mangel på respekt for helheder, naturen og universet. Det er den fysiske verden, der sejrer, og materialismen læses ind i alting. Så det handler om allerede nu ikke kun at tænke frem til 2030, men mindst 2040, for ellers begynder det at gå helt galt.«

Og det slutter ikke med 2030'erne, advarer astrologen.

»I begyndelsen af 2050'erne er der også nogle kæmpe udfordringer. Det kunne være nogle kæmpe naturkatastrofer. Så det er simpelthen på høje tid, at vi tager skeen i den anden hånd og lader være med at rejse så meget for eksempel, synes jeg. På den måde kan der komme mange rigtig gode ting ved sådan noget som corona, for folk bliver meget mere bevidste om deres handlinger.«

Tilbage til 2021 … hvordan vurderer du, vi vil opleve 2021 i forhold til 2020?

»Coronaen kom i høj grad til at påvirke vores handlingsmuligheder, og det rækker også ind i 2021. Men nu kender vi effekten af pandemien og kan derfor bedre handle efter forholdene, hvad vi også vil komme til at opleve en stor del af næste år. Det faktum skal altså læses ind i tydningsteksterne for de enkelte tegn, hvad der jo ikke skete for 2020 på grund af forglemmelsen.«



