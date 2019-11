VÆDDEREN

Du er filosofisk anlagt i dag og tænker store tanker. Du giver gerne din mening til kende inden for de emner, som interesserer dig – og så har du en

dejlig humor.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten



TYREN

Du er ikke til smalltalk, men tværtimod er du intens, dyb og nærmest kompromisløs i alt, hvad du siger og gør. Derfor bør du hele tiden overveje tingene nøje.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen



TVILLINGEN

Tjek dine aftaler særligt godt i dag, så du undgår tidsspilde og irritation. På den måde vil kommunikationen, indlæringen og formidlingen blive forbedret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægten



KREBSEN

Din vitalitet og kreativitet kan blive bedre ved at huske vigtigheden af de daglige rutiner, som er nødvendige for dine aktiviteter i dag. Det vækker glæde.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen



LØVEN

Du har brug for at være helt dig selv og at lade andre opleve det. På den måde kan du inspirere andre til at gøre det samme. Prøv at invitere et par venner spontant.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

JOMFRUEN

Hjem, familie og nærhed er i fokus. Måske trænger boligen til en ommøblering eller en større oprydning, der kan inspirere og give jer en ’vitaminindsprøjtning’.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen



VÆGTEN

Du har brug for at slippe kontrollen og være mere social. Du kan møde mange mennesker, som du lærer meget af, og som du kommunikerer rigtig godt med.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingen



SKORPIONEN

Dit fokus på økonomi giver bonus, og det kan hjælpe dig med at gøre et godt køb eller en god investering fx i kunst eller kultur. Du går direkte efter kvalitet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

SKYTTEN

Der skal nu ske noget. Tag derfor initiativet og start dit eget personlige projekt, hvor du kan få brugt dine kompetencer. Husk at planlægge fremad.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen



STENBUKKEN

Du er særligt følsom over for stemninger og andre følelser, som du oplever i din dagligdag. Kunsten er at skelne skarpt mellem egne og andres dybere følelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisken



VANDBÆREREN

Du sprudler med ideer og løsningsforslag, som du kan bruge i gruppesammenhænge, hvor du kan udveksle dine glimrende ideer med andre til fælles glæde.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren



FISKEN

Du kan møde modstand på din vej i dag, men du har den nødvendige udholdenhed til at overvinde forhindringerne. Derfor bliver dagen meget tilfredsstillende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken