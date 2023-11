Han fik ikke det store trofæ med hjem, men Holger Rune er nok alligevel godt tilfreds, når han kigger på bankkontoen.

For på trods af et dramatisk nederlag til italienske Jannik Sinner torsdag aften, tager den danske stjerne et stort millionbeløb med hjem fra sæsonfinalen i Torino.

De gigantiske præmiepenge gør nemlig, at den unge dansker kan glæde sig over at være blevet næsten fem millioner kroner rigere på blot en uge.

Bare dét at have deltaget i den prestigefyldte turnering som én af de otte bedste spillere i verden har resulteret i 2,2 millioner kroner.

Foto: Tiziana Fabi/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Tiziana Fabi/AFP/Ritzau Scanpix

Og den efterfølgende sejr over Stefanos Tsitsipas i gruppespillet kastede ligeledes næsten hele 2,7 millioner af sig.

På trods af den missede mulighed for en historisk semifinaleplads kan Holger Rune dog samtidig glæde sig over at have fået 200 ranglistepoint på grund af den ene sejr i gruppespillet.

Den danske tenniskomet tabte torsdag aften med 2-6, 7-5, 4-6 til hjemmebanehåbet Jannik Sinner.

Og med blot én sejr i gruppespillet er Rune altså ude af dette års sæsonfinale.

Novak Djokovic, der besejrede danskeren i den første gruppekamp, er i stedet videre til semifinalen.

Du kan læse B.T.s dom over dramaet mod Sinner LIGE HER.