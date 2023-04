Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der skulle bare noget i skrutten.

Nok er det vigtigt at give gode svar på pressemødet, men det er trods alt meget vigtigere at give dem på tennisbanen for Holger Rune - læs B.T.s dom fra semfinalen, der gav seks stjerner.

Han kom flyvende ind til den sene pressekonference, og før reporterne kunne nå at stille spørgsmål, prøvede den danske Monte-Carlo-finalist at tanke noget energi ovenpå den næsten tre timer lange match mod Jannik Sinner. Danskerens skal bare være godt forberedt til finalen søndag, og det krævede fast føde. Hurtigt.

Der skulle derfor tygges godt af munden, før han begav sig ud i et svar.

Så er der serveret! Vis mere Så er der serveret!

Her forklarede han, hvordan der blev gravet dybt for at finde løsninger, og at han havde haft det fantastisk med det medlevende publikum, der for majoritens vedkommende heppede på hans i talienske modstander.

Han håber, at Andrey Rublev, som han møder i finalen, kan mærke sin tresætskamp, men nævnte ikke et ord om selv at være træt.

»Jeg forventer, at jeg selv vil give den fulde gas. Han havde selvfølgelig også tre sæt i dag (Lørdag, red.), så han mærker det måske i benene en smule. Jeg håber det,« siger Rune med et smil.

»Jeg skal spille op til mit bedste og selv tage sejren. For han giver mig den ikke.«

Kampen sluttede lørdag lidt før 22 dansk tid, og omkring 14.30 denne søndag står den på finale i Monaco.

Holger Rune er den kun tredje i historien, der som teenager opnår at gå i Masters 1000-finaler på forskelligt underlag. Det har kun Rafael Nadal og Carlos Alcarez opnået.

Han er desuden den første teenager til at gå i Monte-Carlo-finalen i 17 år - dengang var det også Nadal, der var i spil.

Og for lige at runde historieskrivningen af, så er den danske komet den blot sjette teenager til at nå to finaler på Masters 1000-niveau som teenager.