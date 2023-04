Lyt til artiklen

Hvis du den seneste tid har købt et abonnement til TV 2 Play med planen om, at du til sommer skal se Clara Tauson og Holger Rune svinge ketsjeren på Wimbledons ikoniske græsbaner, kan du ende med at blive slemt skuffet.

For selvom det fremgår af TV 2s hjemmeside, at verdens største tennisturnering kan ses, hvis man betaler for kanalens sportspakke, tyder meget på, at det ikke bliver tilfældet til sommer.

TV 2s rettigheder til Wimbledon udløb nemlig efter sidste års turnering, og de er ikke blevet forlænget.

Ifølge TV 2s sportschef, Frederik Lauesen, er der tale om en fejl på hjemmesiden. Det fortæller han til B.T.

Det bliver næppe på TV 2, du kan se Holger Rune spille Wimbledon. Det siger kanalens sportschef. Foto: HARRY HOW Vis mere Det bliver næppe på TV 2, du kan se Holger Rune spille Wimbledon. Det siger kanalens sportschef. Foto: HARRY HOW

»Det er desværre ikke et tegn på, at vi har rettighederne. Det har vi ikke,« siger Frederik Lauesen.

Han regner ikke med, at TV 2 viser Wimbledon, når turneringen spilles fra 3. til 16. juli.

»Vi er slet ikke gået efter dem, så jeg kan ikke forestille mig, at vi får dem inden sommer. Man kan aldrig udelukke noget, men det falder sammen med Tour de France,« fortsætter Lauesen.

»Vi har været enormt glade for Wimbledon, der er en attraktiv rettighed, men lige nu har vi den ikke, og jeg har svært ved at se, at det ændrer sig.«

Wimbledon står på listen af rettigheder i TV 2s sportspakke, der senest er opdateret i marts i år. Men sportschef Frederik Lauesen kalder det 'en fejl'. Foto: Screenshot/TV 2 Danmarks kundecenter Vis mere Wimbledon står på listen af rettigheder i TV 2s sportspakke, der senest er opdateret i marts i år. Men sportschef Frederik Lauesen kalder det 'en fejl'. Foto: Screenshot/TV 2 Danmarks kundecenter

Sportschefen fortæller, at TV 2 hele tiden kigger på, hvilke sportsgrene der indgår i kanalens sportspakke.

»Vi prioriterer løbende vores sportsrettigheder, så vi kan tilbyde kunderne den bedst mulige pakke. Nogle ting lader vi gå, og andre ting kæmper vi hårdt for,« siger han.

Holger Rune debuterede i Wimbledon sidste år med et nederlag allerede i første runde. Clara Tauson røg ligeledes ud i første runde i 2022, da hun trak sig fra kampen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Discovery, der har Wimbledon-rettighederne i Norge og Sverige, men sportschef Søren Klæstrup ønsker ikke at udtale sig.