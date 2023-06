Holger Rune havde fornemt besøg på tribunen, da han besejrede argentinske Francisco Cerúndolo i et komplet vanvittigt French Open-drama mandag aften.

Den danske motorsportslegende Tom Kristensen støttede den danske tenniskomet, og efterfølgende var Le Mans-ikonet en tur i studiet hos Eurosport.

Her blev Tom Kristensen introduceret som 'Rafael Nadal af Le Mans' af den svenske tennislegende Mats Wilander, og så fortsatte samtalen om Holger Rune ellers med højt humør. Se hele klippet øverst i artiklen.

»Det var glimrende. Fjerde sæt var virkelig kedeligt, det så ud som om Rune var ude at fiske, men alt blev vækket til live i femte sæt. Hvilket dramatisk sæt!« lød det fra Tom Kristensen, der ikke kunne lade være med at smide en Le Mans-reference på banen.

Tom Kristensen var dybt imponeret over Holger Runes sejr ved French Open.

»Vi stopper ikke efter fem sæt, vi fortsætter gennem natten. Det er 24 timer!«

Tom Kristensen fortsatte med at tale om 24-timersløbet på Le Mans, der køres næste weekend, mens Mats Wilander lignede et spørgsmålstegn, inden snakken faldt tilbage på Holger Rune og tennis.

»Vi er utroligt stolte i Skandinavien. Holger har først og fremmest udviklet sig som person.«

»Jeg så sportsmanden i ham i dag. Han gjorde intet imod sin modstander, men han kæmpede lidt med sig selv og talte om at forblive positiv. Mere med sin mor end sin træner.«

»Holger har udviklet sig som person. Jeg var her for et år siden, da han tabte til Casper Ruud, og hvem skal han spille mod næste gang? Ruud. Det bliver interessant og fantastisk,« fortsatte Tom Kristensen.

Den danske racerlegende var også dybt imponeret af Francisco Cerúndolos niveau.

