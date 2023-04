Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Holger Rune må vinke farvel til sin stjernetræner Patrick Mouratoglou.

For sidstnævnte stopper nemlig som træner for den danske tenniskomet.

Det afslører begge parter på Instagram.

'Holger! Vi har fuldført vores mission med succes og endte med at have et utroligt eventyr i seks måneder, der oversteg vores oprindelige plan på tre måneder,' skriver Patrick Mouratoglou i et opslag på det sociale medie, inden han tilføjer:

Patrick Mouratoglou stopper som Holger Runes træner. Foto: MATTHEW STOCKMAN Vis mere Patrick Mouratoglou stopper som Holger Runes træner. Foto: MATTHEW STOCKMAN

'Det var en fornøjelse at dele denne rejse med dig. Din energi og entusiasme gjorde den endnu mere speciel. Jeg er ikke i tvivl om, at din fremtid kommer til at indeholde store ting. Jeg fortsætter med at være din største fan, og jeg holder øje med dig.'

Den danske tennisstjerne hylder ligeledes sin nu tidligere træner på samme sociale medie.

'Tusind tak for din hjælp, Patrick. Det har været en stor læring for mig på alle parametre – både på og uden for banen. Vi ses snart på akademiet,' lyder det fra Holger Rune.

Patrick Mouratoglou og Rune-lejren havde ellers meldt ud, at parterne havde indgået et samarbejde, der skulle vare til og med grussæsonen, der kulminerer med French Open i slutningen af maj.

Men sådan kom det altså ikke til at gå.

Stjernetræneren kom til i oktober 2022, og herefter gik Holger Rune på et uimodståeligt sejrstogt, hvor han blandt andet vandt Paris Masters og Stockholm Open samt nåede frem til yderligere to finaler.

Nu skal han klare sig med sin faste træner Lars Christensen, som han har holdt fast i gennem hele forløbet.