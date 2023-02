Lyt til artiklen

Der kan meget vel være en eksklusiv invitation på vej til Holger Rune.

En invitation, der får de danske tennisfans til at slikke sig om munden, når de hører om den.

For den australske verdensstjerne Nick Kyrgios, der i sommeren 2022 spillede sig i Wimbledon-finalen mod Novak Djokovic, vil nemlig gerne spille doublekampe sammen med den blot 19-årige tenniskomet. Og gerne meget snart.

Det fortæller han i et interview med B.T.

27-årige Nick Kyrgios vil gerne spille double sammen med Holger Rune. Foto: SAEED KHAN Vis mere 27-årige Nick Kyrgios vil gerne spille double sammen med Holger Rune. Foto: SAEED KHAN

»Når end, Holger har lyst, så er jeg klar. Måske endda senere i år i en mindre turnering. Jeg er sikker på, at vi ville elske at spille sammen. Vi kunne være et ret fedt doublepar. Så lad os se. Måske spørger jeg ham,« lyder det fra Nick Kyrgios.

Double-invitationen kommer blot få dage, efter den australske 'badboy' ligeledes fortalte, at han i fremtiden, når hans egen karriere er slut, godt kunne se sig selv træne den unge dansker.

Noget, han faktisk allerede har en smule erfaring med fra tidligere i danskerens karriere.

»Holgers potentiale er utroligt, og det er stort nok til at vinde flere grand slams i løbet af karrieren. Det kunne være stort for tennissporten,« lød det videre fra Nick Kyrgios, da B.T. efterfølgende spurgte ham ind til Holger Runes potentiale.

Mens Holger Rune ikke har brugt ret meget tid på at pleje doublekarrieren de sidste par år, formåede Nick Kyrgios på sensationel vis at vinde Australian Open sidste år sammen med sin mangeårige ven, Thanasi Kokkinakis.

Holger Rune og Nick Kyrgios brager i øvrigt sammen i en opvisningskamp i Royal Arena i København 24. maj ved Energi Danmark Champions Battle.