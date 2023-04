Jaume Munar og Thanasi Kokkinakis bliver nok aldrig venner.

Det vidnede onsdagens møde i hvert fald om.

For undervejs i opgøret ved Madrid Open endte de to tennisstjerner nemlig i et stort skænderi.

Ved stillingen 4-2 i andet sæt gik australske Kokkinakis frem til nettet for at snakke med kampens dommer om en særlig episode, som han var voldsomt vred over, skriver The Sydney Morning Herald.

Jaume Munar ville ikke finde sig i Kokkinakis' ord. Foto: ERIC GAILLARD

I samme øjeblik begyndte spanske Munar pludselig at blande sig. Noget, der fik australieren til at selvantænde. For den indblanding ville han ikke finde sig i.

»Makker, du holder aldrig kæft!« lød det fra Kokkinakis, inden kampens dommer skar igennem og bad de to duellanter om at stoppe skænderiet øjeblikkeligt.

Herefter fortsatte kampen, som Jaume Munar i øvrigt vandt. Men den hårde tone mellem de to spillere var dog langtfra slut.

For da de efter den sidste bold gik frem til nettet for at sige tak for kampen, blussede skænderiet pludselig op igen.

I over et minut stod de to kamphaner og diskuterede, inden de gik hver til sit.

»Du skal ikke fortælle mig, at jeg skal holde kæft,« lød det fra Munar, inden Kokkinakis svarede:

»Ellers hvad?«

Den dramatiske kamp varede over 2,5 timer, inden Munar kunne juble over en sejr med cifrene 7-6, 7-6.