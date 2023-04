Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han kunne ikke holde tårerne tilbage. Uanset, hvor meget han prøvede.

For da Andrey Rublev søndag aften vandt et vanvittigt finaledrama over Holger Rune ved Monte Carlo Masters, var det et rørende øjeblik for den russiske tennisstjerne.

Han havde nemlig aldrig vundet en ATP 1000-turnering før. Modsat den danske komet, der var tæt på at få sin allerede anden Masters-titel i karrieren.

Og derfor måtte Rublev da også lige sende en særlig 'tak' til danskeren efter kampen.

Andrey Rublev og Holger Rune efter finalen. Foto: VALERY HACHE Vis mere Andrey Rublev og Holger Rune efter finalen. Foto: VALERY HACHE

»Først vil jeg gerne lige lykønske Holger for en fantastisk uge. Jeg ved, det er hårdt at tabe en finale,« lød det fra russeren, inden han med et kæmpe smil fik hele stadionet til at bryde sammen af grin:

»Men, du er så fandens ung, Holger. Du har allerede en Masters-titel. Giv i det mindste en mulighed for at vinde én.«

Inden da havde 19-årige Holger Rune modtaget sit trofæ som et symbol på at have været i finalen på det berømte i grusunderlag i Monaco.

Og her havde han – på trods af nederlaget – overskud til at lykønske sin russiske overmand.

»Tillykke til dig, Andrey. Det er stort at vinde sin første Masters-titel. Du har arbejdet hårdt og fortjener det, og jeg ønsker dig held og lykke i fremtiden,« lød det fra Rune.

Danskeren tabte det to timer og 33 minutter lange finaledrama med cifrene 7-5, 2-6, 5-7.

Du kan læse B.T.s dom over den hæsblæsende kamp lige HER.