Der blev drysset lidt dansk stjernestøv ud over NBA natten til torsdag (dansk tid).

Eller i hvert fald på tribunen.

For den 19-årige tenniskomet Holger Rune havde nemlig fundet vej til tilskuerpladserne til kampen mellem Miami Heat og New York Knicks i verdens bedste basketball-række.

Det afslører danskeren i et opslag på Twitter, hvor han har delt et billede fra aftenen i Miami-Dade Arena. Du kan se opslaget nederst i artiklen.

Her var Holger Rune flankeret af sin ene træner Patrick Mouratoglou samt sin tennisanalytiker, Mike James, da han overværede adskillige basketball-stjerner i aktion.

'Basketball-aften, Miami Heat', skriver danskeren i opslaget på det sociale medie.

Og tager man et kig på pointtavlen, så fik tennistrioen en underholdende kamp at se. Hjemmeholdet vandt nemlig med 127-120 over New York Knicks.

Holger Rune er i disse dage i Florida for at deltage i den prestigefyldte ATP 1000-turnering Miamo Open.

Her møder danskeren i anden runde Márton Fucsovics fra Ungarn i en kamp, der spilles fredag eftermiddag (dansk tid).

Der er i øvrigt adskillige millioner på spil for den unge danske tennisstjerne de kommende dage. Det kan du læse mere om HER.