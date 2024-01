Holger Rune har taget et kæmpe skridt. Men denne gang er det ikke på verdensranglisten.

Den unge tenniskomet har nemlig scoret sig en kæmpe aftale, der skal sikre ham en masse millioner fremover.

Danskeren har nemlig skiftet agenten Philip Weiss fra Tennium ud med den store agentvirksomhed International Management Group (IMG), som i forvejen har superstjerner som Novak Djokovic, Carlos Alcaraz og Iga Swiatek i sin stald.

Det bekræfter stortalentets mor og manager, Aneke Rune, over for B.T.

Foto: Joel Carrett/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Joel Carrett/EPA/Ritzau Scanpix

»Forhandlingerne er på plads, og Holger er nu repræsenteret af IMG. Vi har vurderet, at Holger er af en størrelse nu, hvor han også skal have én af verdens største agenter tilknyttet. Holger glæder sig til samarbejdet,« lyder det fra Aneke Rune.

Efter flere måneders forhandlinger er parterne blevet enige om en aftale, som ifølge B.T.s oplysninger kommer til at gælde de kommende to år – i første omgang.

IMG skal efter planen hjælpe danskeren med at lukke store sponsoraftaler med nogle af verdens største brands.

Som B.T. forstår det, har flere større danske brands de seneste måneder forsøgt at få fingrene i den danske tennisjuvel for at lande en sponsoraftale.

Tilbuddene har dog ikke været af en størrelse, som helt har fanget danskerens interesse. Og derfor kigger Rune-lejren mod udlandet.

Ifølge B.T.s oplysninger har IMG faktisk forsøgt at få fat i Holger Runes underskrift i flere år.

Noget, som nu endelig er lykkedes.