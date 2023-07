Efter næsten tre timers spil kunne han ikke holde det ud længere.

Og derfor stoppede han pludselig med at spille for i stedet at brokke sig til dommeren. På et ekstremt afgørende tidspunkt, faktisk.

For midt i fjerde sæt af mandagens Wimbledon-brag mod den danske stjerne Holger Rune, begyndte bulgarske Grigor Dimitrov nemlig at blive irriteret over én bestemt ting på de sene aftentimer i London.

Og derfor spurgte han dommeren, om der kunne rulles et tag over den berømte Court 1, fordi noget skar ham i øjnene.

Bulgarske Grigor Dimitrov var ikke helt tilfreds under mandagens brag. Foto: Sebastien Bozon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Bulgarske Grigor Dimitrov var ikke helt tilfreds under mandagens brag. Foto: Sebastien Bozon/AFP/Ritzau Scanpix

»Solen var på vej ned, og i den ende, hvor min boks sad, der ramte den en rude, og han fik så solen i øjnene, da han skulle serve. Så Grigor ville gerne have tag over banen,« lød det fra Holger Rune på det efterfølgende pressemøde.

Den danske tennisprins ønskede dog ikke, at spillet skulle afbrydes på dét tidspunkt.

»Jeg tænkte, jeg havde momentum, så jeg ville bare gerne spille videre. Og så bad Grigor om at få noget over ruden. Et håndklæde eller lignende, men solen gik jo væk efter to point,« lød det videre fra danskeren.

Holger Rune spillede sig mandag aften videre til kvartfinalen ved den ikoniske grand slam-turnering i den engelske hovedstad.

Her skal han onsdag møde sin gode barndomsven Carlos Alcaraz.

Du kan følge braget mellem de to tennisstjerner live på bt.dk.