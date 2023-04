Lyt til artiklen

Han er stadig dybt skuffet, men han har alligevel nok en bedre mandag end de fleste.

Den danske tennisstjerne Holger Rune kan i hvert fald juble over særligt to ting, når han slår øjnene op her til morgen.

Også selv om han tabte søndagens finalebrag ved Monte Carlo Masters.

Den blot 19-årige dansker kan nemlig først og fremmest glæde sig over, at der ruller 3,6 millioner kroner i præmiepenge ind på bankkontoen efter en uge på grusunderlaget i Monaco.

Derudover har det unge stjerneskud endnu en gang skrevet dansk sportshistorie.

For mandag, efter den nye ATP-verdensrangliste er landet, er Holger Rune hoppet to placeringer frem og er dermed helt oppe som nummer syv.

Det er danskerens højeste placering på verdensranglisten nogensinde.

Havde Rune formået at vinde søndagens finale, havde han i stedet kunnet juble over at være rykket op som nummer seks i verden.

I stedet er det den russiske stjerne Andrey Rublev, der kan glæde sig over både sejren i søndagens finale samt rangeringen.

Holger Rune tabte det to timer og 33 minutter lange finaledrama med cifrene 7-5, 2-6, 5-7.

