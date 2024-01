Holger Runes boligdrømme vokser. Og vokser. Og vokser.

Et sommerhus i Nordsjælland, en lejlighed i København og en nuværende bopæl i Monaco er tilsyneladende ikke nok for den unge tenniskomet.

Det 20-årige stjerneskud er nemlig på udkig efter et nyt sted, hvor han vil have mulighed for at opholde sig de kommende år, når der ellers er huller i den travle turneringskalender.

Og her er der særligt to steder, som den seneste tid har appelleret ekstra meget til den unge danskers boligdrømme – og store pengepung.

Lejlighedskomplekset SLS Residences ved ø-området Palm Jumeirah

Ifølge B.T.s oplysninger er Holger Rune i øjeblikket så småt begyndt at afsøge boligmarkedet i både Miami og Dubai.

Sidstnævnte er da også dér, han de seneste år har opholdt sig flere gange, når han har været på ferie inden sæsonstart. Og det er da også dér, at interessen for en mulig bolig er størst.

Ifølge B.T.s oplysninger er det blandt andet det luksuriøse lejlighedskompleks SLS Residences ved ø-området Palm Jumeirah, som danskeren har set sig en smule lun på.

En lejlighed her indeholder blandt andet en pool på altanen, ligesom der også er flere fælles loungeområder til kompleksets beboere.

Lounge-område i lejlighedskomplekset SLS Residences ved ø-området Palm Jumeirah.

Ønsker danskeren at realisere sin vilde boligdrøm, så skal han i så fald hoste op med adskillige millioner. Startprisen for en lejlighed her ligger nemlig på cirka 13 millioner kroner.

Som B.T. forstår det, har det danske stortalent dog ikke gjort alvor af overvejelserne – endnu.

Indtil videre er lejlighedskomplekset i Dubai stadig blot én ud af flere muligheder, hvor han kan ende med at spendere nogle af sine mange millioner en gang i fremtiden.

Holger Rune har det seneste år tjent over 30 millioner kroner alene i præmiepenge. Et beløb, der i øvrigt bliver fordoblet, når man lægger danskerens sponsorindtægter oven i.

Ved årets Australian Open er der ligeledes en økonomisk gulerod at hente hos sponsorerne for den unge dansker, hvis han går hele vejen og vinder grand slam-turneringen.

