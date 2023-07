Et mindre dansk chok har netop ramt Wimbledon.

For lørdag har Holger Rune netop måttet droppe sin træning efter blot en halv time, efter han blev ramt af pludselige problemer med ryggen.

Det bekræfter danskerens mor og manager, Aneke Rune, over for B.T.

»Han kunne mærke et riv højt oppe i ryggen, så nu skal han have behandling i stedet,« fortæller hun kort efter.

Den danske stjerne gik herefter slukøret forbi pressen, da han forlod træningsanlægget i London for i stedet at gå direkte mod omklædningsrummet.

Det er endnu uvist, om skaden er alvorlig.

Men derfor holder man stadig vejret en smule i Rune-lejren og krydser fingre for, at det ikke bliver et problem de kommende dage.

»Jeg er ikke urolig for det lige nu, fordi det sidder højt oppe i ryggen. Nu skal han lige have noget behandling,« lyder det fra Aneke Rune.

Inden danskerens planlagte træning, som skulle have varet halvanden time, nåede han dog at træne fuldt uden problemer på den fysiske del, oplyser hun videre.

Holger Rune møder tirsdag den britiske wildcard-spiller George Loffhagen i første runde ved den ikoniske grand slam-turnering.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Holger Rune.