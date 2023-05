Han ved næsten ikke, hvor han skal starte, da han får spørgsmålet.

For han er stadig blæst bagover, selv om han egentlig har oplevet det på tætteste hold hver dag i flere måneder efterhånden.

Den italienske fysiske træner Lapo Becherini er nemlig dybt, dybt imponeret over den danske tennisstjerne Holger Rune.

Ifølge italieneren, der har rejst Europa tyndt med tenniskometen i løbet af grussæsonen, er danskerens fysiske forfatning på så højt et niveau, at det kan sammenlignes med nogle af de bedste fodboldspillere.

Holger Rune er klar til anden runde ved French Open. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Holger Rune er klar til anden runde ved French Open. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg har arbejdet tæt med store navne. Rigtig store navne i den bedste spanske fodboldrække, og Holger er helt oppe på samme niveau,« lyder det som det første, da B.T. møder Becherini på French Open-anlægget i Paris.

Han er til hverdag en del af det berømte Mouratoglou Tennisakademi, som har udklækket stjerner som Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev og netop Holger Rune.

Og derfor har han set, hvordan de bedste spillere kan præstere, når de bliver maksimalt presset.

Men også her er danskeren i en klasse for sig.

Holger Runes lår (th.) har tidligere fået en del opmærksomhed. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Holger Runes lår (th.) har tidligere fået en del opmærksomhed. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg har været så heldig at arbejde med mange på akademiet. Men med Holger kan jeg se noget helt specielt. Det er ikke bare hans fysik. Det er hans ærgerrighed og lyst til at træne,« forklarer Lapo Becherini og fortsætter:

»Jeg kan bare se en ung mand, der er besat af at træne. Hans passion og lysten til at blive den bedste er helt vild. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er ekstraordinært.«

Ekstraordinært var det også, da Holger Rune for nogle uger siden blev sendt igennem en sprinttest af den fysiske træner.

For her var der særligt ét resultat, der fik italieneren til at spærre øjnene op endnu en gang.

Lapo Becherini (bagest) hilser på Holger Runes familie. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lapo Becherini (bagest) hilser på Holger Runes familie. Foto: Bax Lindhardt

»Vi tog en test på de første ti meter, hvor han faktisk var hurtigere end Usain Bolt. Godt nok kun på de første ti meter, men Holger var kun 19 år på det tidspunkt, og det er jo helt vildt,« siger han og fortsætter:

»Han er så hurtig jo… én af de hurtigste spillere. Måske den hurtigste spiller på hele ATP-touren.«

Runes besættelse af træning kan dog til tider blive et lille 'problem', indrømmer træneren.

Men det er på den gode måde.

For danskerens trænerteam skal nærmest tvinge stortalentet til at holde bare én hviledag om ugen, lyder det:

»Vi er nødt til at bede ham om ikke at træne den syvende dag. Ellers så gør han det bare.«

»Når han har hviledag, så kan han dog stadig finde på at skrive: 'Kan vi ikke træne alligevel?', men nej, den går ikke. Han er nødt til at have en hviledag. Han er utrolig,« griner Lapo Becherini.

Holger Rune skal i aktion igen, når han torsdag aften møder den franske hjemmebanehelt Gaël Monfils på den ikoniske arena Philippe-Chatrier.

Danskerens andenrundekamp kan du i øvrigt følge live her på bt.dk.