Den kunne nærmest ikke have været værre for Holger Rune.

For når den danske tenniskomet onsdag går på banen ved ATP 1000-turneringen i Monte Carlo, tager han hul på det, der må betegnes som en ekstremt svær lodtrækning.

Hvis den blot 19-årige dansker skal til tops på grusunderlaget i Monaco, skal han slå nogle af de største stjerner, som tennissporten har at byde på, og allerede i anden runde venter der en gigantisk udfordring for Rune.

B.T. giver dig overblikket over Holger Runes vej til en eventuel finale herunder:

Holger Rune coaches af sin snart forhenværende træner Patrick Mouratoglou under turneringen i Monte Carlo. Foto: Antoine Couvercelle / Panoramic Vis mere Holger Rune coaches af sin snart forhenværende træner Patrick Mouratoglou under turneringen i Monte Carlo. Foto: Antoine Couvercelle / Panoramic

ANDEN RUNDE

Allerede her kan danskeren komme i alvorlige menneskehænder, når den østrigske stjerne Dominic Thiem venter.

Østrigeren var i flere år én af de bedste grusspillere, og han er stadig én af de få, der har formået at slå gruskongen Rafael Nadal på underlaget de seneste år.

En slem skade, som han pådrog sig i 2021, har dog banket Thiems ranglistepoint gevaldigt i bund, og derfor er han først nu begyndt at komme en smule tilbage på rette vej.

De seneste par uger har han dog vist fremragende grusspil, og hvis ikke Rune er 100 procent klar, så kan turneringen vise sig at være ovre for hans vedkommende, inden den overhovedet nåede at komme i gang.

TREDJE RUNDE

Her kan det danske stortalent håbe på at få sin 'nemmeste' runde, når enten argentinske Francisco Cerundolo eller italienske Matteo Berrettini er eventuelle modstandere.

Det er nemlig to spillere, som Holger Rune på papiret SKAL slå. Og sidstnævnte havde da heller ingen chance mod danskeren, da de to mødtes i starten af marts i Mexico. Kommer han videre fra første kamp, så lugter det også af kvartfinale!

Østrigske Dominic Thiem er på vej tilbage efter en alvorlig skade. Foto: Sebastien Nogier Vis mere Østrigske Dominic Thiem er på vej tilbage efter en alvorlig skade. Foto: Sebastien Nogier

KVARTFINALE

Hvis seedningerne holder, så står Holger Rune til at møde én af de mest formstærke spillere lige nu.

For den russiske superstjerne og grand slam-vinder Daniil Medvedev er på den rød-hvide menu i kvartfinalen.

Russeren har kun tabt én kamp siden Australian Open, og de seneste måneder har han vundet hele fire ATP-turneringer.

En helt, helt ekstrem præstation skal findes frem, hvis danskeren skal have en chance for at slå verdensranglistens nummer fire.

SEMIFINALE

Det bliver næsten ikke sværere.

Her kan den danske tenniskomet rende ind i verdensetteren og tennislegenden Novak Djokovic, der kun har tabt én kamp i år.

Det virker derfor som en nærmest umulig mission, hvis Holger Rune skulle nå så langt.

Danskeren kan dog glæde sig over, at han er én ud af blot to personer, der har formået at slå serberen i mere end et halvt år.

Holger Rune kan rende ind i Novak Djokovic i en eventuel finale. Foto: Kamran Jebreili Vis mere Holger Rune kan rende ind i Novak Djokovic i en eventuel finale. Foto: Kamran Jebreili

FINALE

Den ultimative prøve.

For hvis den græske superstjerne Stefanos Tsitsipas lever op til sin seedning, står han på den anden side af nettet i en eventuel finale.

Og det er ikke ligefrem ønsketænkning for Holger Rune. Grækeren har nemlig vundet turneringen de seneste to år, og derfor er han også favorit til et vinde titlen endnu en gang.

Danskeren skal derfor ramme samme niveau, som han gjorde i sidste års French Opens fjerderundekamp, hvor han på forrygende vis sendte netop Tsitsipas ud af turneringen.

Holger Rune ligger i skrivende stund nummer otte på verdensranglisten, men med afbud fra to spillere i top-10 er det danske tennishåb seedet som nummer seks ved Monte Carlo Masters. Derfor træder han først ind i turneringen i anden runde.

Du kan følge onsdagens brag mod Dominic Thiem live her på bt.dk.