Han er stadig fuldstændig smadret, men han skal allerede i vælten igen om få dage.

Den danske tenniskomet Holger Rune jagter senere på ugen en ny triumf ved Masters 1000-turneringen Madrid Open, selv om det blot er få dage siden, han strøg til tops ved BMW Open i München. Og i den spanske hovedstad er der nemlig mere end blot store præmiesummer og vigtige ranglistepoint på spil.

Foruden muligheden for at vinde store millionbeløb samt at kunne tage endnu et skridt op ad verdensranglisten kan den 19-årige dansker ende med at brage ind i sin helt store ærkerival for første gang siden sidste års helt store drama.

B.T. giver dig derfor overblikket over Holger Runes vej til en eventuel finale herunder:

ANDEN RUNDE

Her bør der ikke være så meget at rafle om. Holger Rune SKAL vinde dette opgør, uanset om det bliver Alexander Bublik fra Kasakhstan eller colombianeren Daniel Elahi Galán, der ender med at stå over for danskeren.

Rune bør være længder bedre end dem begge på grusunderlaget, og det vil være en gigantisk skuffelse, hvis han ryger ud til henholdsvis verdens nummer 55 eller nummer 100.

TREDJE RUNDE

Hvis seedningerne holder, kan Holger Rune se frem til markant sværere modstand end i forrige runde, for her ser Alejandro Davidovich Fokina til at være på menuen.

Den unge spanier er rangeret som nummer 35 i verden, og med et vildt hjemmebanepublikum i ryggen kan danskeren sagtens få problemer, hvis han ikke rammer det niveau, han ellers har vist de seneste uger.

FJERDE RUNDE

Her bliver det for alvor svært. Danskeren kan, hvis de seedede spillere lever op til favoritværdigheden, rende ind i den polske stjerne Hubert Hurkacz, der ligger nummer 15 på verdensranglisten.

Polakken har præget verdenstoppen de sidste par år, men gruset er på ingen måde hans favoritunderlag. Hurkacz har nemlig ikke vundet én eneste titel på gruset, og derfor vil Holger Rune være favorit, hvis de to mødes. Ret stor favorit, faktisk.

KVARTFINALE

Nordiske tennisfans slikker sig allerede om munden ved tanken. Denne kamp kan blive forbudt for børn, hvis seedningerne holder. Her kan Holger Rune brage sammen med Norges største tennisstjerne, Casper Ruud.

Nordmanden er blevet danskerens ærkerival efter sidste års vanvittige drama ved French Open.

Her mødtes de to rivaler i kvartfinalen, og efterfølgende fløj det rundt med beskyldninger og dårlig stemning mellem de to parter, og et eventuelt møde i Madrid vil da også være første gang siden grand slam-dramaet sidste år, at de to kamphaner kommer til at stå over for hinanden.

Det kan blive sprængfarligt.

SEMIFINALE

Det her ligner på forhånd en umulig mission. Her kan Holger Rune nemlig løbe ind i den spanske superstjerne Carlos Alcaraz, som de seneste uger har vist et niveau, der med rette kan betegne ham som verdens bedste tennisspiller lige nu.

Spanieren har netop vundet den prestigefyldte grusturnering i Barcelona, hvor han virkede urørlig på grusunderlaget.

Holger Rune skal virkelig finde noget helt, helt ekstraordinært frem fra gemmerne, hvis han skal spille sig videre til finalen, for Alcaraz, der ligger nummer to i verden, har allerede vundet tre titler i dette forår.

I så fald vil det være så stor en bedrift af danskeren, at det kommer til at give genlyd verden over.

FINALE

Det er sjældent, at chancen for en sejr er større i en finale end kampen forinden, men det er ikke desto mindre tilfældet for Holger Rune.

I en eventuel finale står danskeren til at møde Daniil Medvedev, hvis seedningerne holder. Noget, der faktisk ikke vil være så skidt endda for den unge dansker.

Rune har for nylig sendt russeren til tælling ved Monte Carlo Masters, og danskeren virker til at være en del bedre end Medvedev på grusunderlaget.

Hvis ikke Medvedev formår at leve op til sin seedning, så kan Holger Rune i stedet stå over for grusspecialisten Stefanos Tsitsipas, og det kan pludselig blive en helt anden mundfuld.

Holger Rune ligger i skrivende stund nummer syv på verdensranglisten, og med seedningen som nummer seks træder han derfor først ind i turneringen i anden runde.