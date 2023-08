Der har ikke været ret meget at glæde sig over i Holger Rune-lejren den seneste tid.

I hvert fald ikke på banen.

For den danske tenniskomet har nemlig ikke vundet en kamp siden sommerens Wimbledon.

Sygdom og skader har i stedet betydet, at han nu er oppe på fem nederlag i træk. Og derfor har den 20-årige dansker fået den værst tænkelige optakt til årets sidste grand slam-turnering, US Open, der begynder mandag.

Foto: Mark Blinch/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mark Blinch/AP/Ritzau Scanpix

En optakt, der har skabt bekymring hos Patrik Wozniacki, der er tenniskommentator hos TV 2.

»Jeg er sgu lidt bekymret for den ryg. Nu har det stået på siden Wimbledon. De skal have styr på den. Nu har han ellers haft lang tid til det, selv om han har spillet et par kampe. Det har ikke set godt ud,« fortæller han til B.T.

Derfor forventer han heller ikke, at det er i denne omgang, at den unge tennisprins knækker grand slam-koden og stryger til tops.

Men mindre kan også gøre det.

»Det er måske lige at sætte den på spidsen. Han forventer jo selv, at han vinder. Det er Holgers målsætning. Og han har selvfølgelig nogle muligheder, men det er måske ikke tiden til, at det er hans tur lige nu. Carlos Alcaraz og Novak Djokovic er bedre i øjeblikket. De er et par skridt foran ham stadigvæk,« forklarer Patrik Wozniacki.

Holger Rune måtte i sidste uge trække sig fra førsterundekampen ved ATP-turneringen i Cincinnati på grund af en rygskade.

Efterfølgende er danskerens lejr dog kommet med positivt nyt omkring skaden.

Og hvis det betyder, at det i stedet er en skadesfri dansker, der tager hul på grand slam-turneringen i New York i næste uge, så bliver han pivfarlig.

»Hvis ryggen er der, så er han jo skarp, når det gælder grand slams. Det er der bare nogen, der kan. Og Holger er én af dem. Han kan steppe op, når det gælder. Også selv om han har tabt fem kampe i streg. Det er vildt,« afslutter Patrik Wozniacki.

US Open begynder 28. august.