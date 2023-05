De fleste sad med kæben nede efter Holger Runes storkamp mod Casper Ruud.

Det danske stjerneskud lignede en, der styrede direkte mod exit i Rom, men med exceptionel fight og ukuelig tro på tingene fik han vendt det hele 180 grader, da det så allersværest ud.

Runes stjernetræner Patrick Mouratoglou er ikke overrasket over, at tenniskomenten havde det i sig, men han falder dog i svime over, at det skulle lykkes på en dag som i dag.

»Han var nede hele kampen. Han kunne ikke se, hvordan han skulle vende kampen. Jeg kunne godt se det, men han fik aldrig rigtig brugt den viden. Det var et virkelig svært, men han fandt ressourcer til bryde tilbage. Og så hævede han niveauet. Kun få spillere kan gøre det, og Holger har den evne,« sagde han til TV2 efter kampen.

Her fik han også sagt, at Rune hører til blandt de absolut bedste spillere i verden, hvilket han jo også har bevist på det seneste, hvor verdensetteren Novak Djokovic og verdens nummer fire, Casper Ruud, måtte give fortabt mod Rune.

Desuden vurderede han, at hans lærling nu stod som en af de bedst forberedte til grandslam-turneringen French Open, som er Runes næste opgave efter finalen i Italien.

»Jeg har spillet noget af mit bedste tennis i de to seneste kampe mod Novak og Casper. Det er to hårde modstandere, så jeg var nødt til at spille mit bedste tennis, og i dag gjorde jeg faktisk ikke før til slut, og det var derfor, jeg vendte kampen, siger Rune.«

Enten Daniil Medvedev eller Stefanos Tsitsipas venter i søndagens finale.