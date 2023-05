Hun har passet på ham hele livet.

Og derfor er det stadig surrealistisk for hende at se, når hundredvis af børn stiller sig i kø for at få en autograf eller et billede med ham.

For hende er han nemlig stadig bare den 'irriterende' lillebror.

Den danske tenniskomet Holger Rune er på rekordtid blevet en verdensstjerne, og danskerens liv er dermed på blot et år blevet komplet forandret.

Alma Rune var lørdag på plads, da hendes bror, Holger Rune, trænede i Paris. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Alma Rune var lørdag på plads, da hendes bror, Holger Rune, trænede i Paris. Foto: Bax Lindhardt

»Det er vildt at se ham sådan her, selv om jeg har været med på hele vejen og har set udviklingen gradvist. For mig er det stadig vildt, at der står så mange i kø for at få Holgers autograf,« fortæller stortalentets søster, Alma Rune, da B.T. møder hende på French Open-anlægget i Paris.

Netop derfor er den massive berømmelse, som hendes bror oplever i øjeblikket, da også til tider lidt svær at forstå.

For Alma Rune opfatter slet ikke sin bror som en verdensstjerne. For hende er han 'bare' Holger fra lille Danmark.

»Han er den stadig den samme Holger og bror, som han altid har været. Det er han 100 procent. Han kommer ikke gående som en eller anden Hollywood-stjerne, når vi ses,« forklarer hun og fortsætter:

Holger Rune tager tirsdag hul på French Open. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Holger Rune tager tirsdag hul på French Open. Foto: Bax Lindhardt

»Han er min lillebror, og han kan stadig være lige så irriterende nogle gange. Så der er intet nyt dér eller noget, hvor jeg tænker: 'O.k., han er altså nummer seks i verden nu'.«

Båndet mellem de to søskende er ekstremt tæt, og de har været hinandens bedste venner hele livet.

Og det er der intet, der kommer til at blive ændret på.

»Selvfølgelig kan vi godt hakke lidt på hinanden, men vi er blevet opdraget med, at vi altid skal have hinandens ryg. Man kan ikke altid vide, hvem man har, ud over sin familie. Så jeg vil sige, vi er virkelig hinandens bedste venner,« lyder det videre.

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

Af samme årsag gør hun da også alt for at beskytte sin lillebror i en verden, hvor han ikke længere kan gå i fred på gaden.

Også selv om deres mor, Aneke Rune, sørger for, at berømmelsen ikke stiger stortalentet til hovedet.

»Min mor har været virkelig god til at holde ham nede på jorden, for der er mange ting, der har ændret sig i hans liv. Så de har stadig den samme hverdag, selv om han har fået en masse frihed til at kunne gøre nogle ting, han ikke kunne før. Han er meget taknemmelig for sit liv,« afslutter Alma Rune.

Holger Rune tager tirsdag hul på French Open, når han møder amerikanske Christopher Eubanks i første runde.

Du kan følge kampen live her på bt.dk.