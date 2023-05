Hun er hans største støtte, og derfor har hun også taget turen til Paris.

Og når den danske tennisstjerne Holger Rune tirsdag tager hul på French Open-turneringen, så sidder hun der også.

Danskerens storesøster, Alma, er nemlig rejst til den franske hovedstad for at følge sin berømte lillebror i jagten på grand slam-trofæet.

Og lørdag var hun da også på plads, da Holger Rune spillede træningskamp mod amerikanske Tommy Paul på Roland Garros-anlægget.

Alma Rune er med i Paris for at støtte sin lillebror ved French Open. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Alma Rune er med i Paris for at støtte sin lillebror ved French Open. Foto: Bax Lindhardt

»Vi landede i går, og så var vi lige ude at spise sammen. Jeg støtter ham, når det er muligt, og så elsker jeg bare Paris. Jeg har selv boet her i to år,« siger hun, da B.T. møder hende efter træningen i den bagende sol.

Alma Rune har selv gang i en modelkarriere, ligesom hun hjælper sin mor, Aneke Rune, med at styre hendes firma hjemme i Danmark.

Men derfor prioriterer hun stadig at se sin lillebror på tætteste hold rundt omkring på de største tennisscener i verden.

»Holger har jo fuldt program, men vi har det så godt sammen, og vi hygger og slapper af i hinandens selskab. Jeg forstår jo, hvordan det er for ham at være en tennisstjerne. Han behøver ikke forsøge at være noget, han ikke er, når vi er sammen, og det gør han heller ikke,« fortæller hun.

Indtil videre er planen, at den stolte storesøster er med på sidelinjen i Paris, så længe Holger Rune er med i turneringen.

Og hvis han kommer langt, så er det også planen, at tenniskometens far, Anders, rejser til den franske storby for at se sin søn i aktion.

Det fortæller Aneke Rune:

»Anders er stadig hjemme i Danmark og holder nogle vigtige møder med mulige sponsorer til Holger. Så han kommer nok først herned, hvis Holger går i finalen eller måske lidt før.«

Holger Rune tager tirsdag hul på årets French Open, når han møder amerikanske Christopher Eubanks.