Holger Rune plejer at bide i græsset i stedet for at triumfere på det.

Efter en glorværdig grussæson skal den 20-årige verdensstjerne nu ud på gyngende grund – det sløve, tætklippede græsunderlag, som danskeren BESTEMT ikke er gode venner med.

Se bare på 2022s sløje resultathøst på (tennis)elitens sommerlegeplads:

Wimbledon: 1. runde-nederlag på 3-6, 5-7, 4-6 til Marcus Giron (28. juni 2022)

Eastbourne: 1. runde-nederlag på 6-4, 5-7, 1-6 til Ryan Peniston (21. juni 2022)

Halle: 1. runde-nederlag på 3-6, 6-7 til Pablo Carreño Busta (13. juni 2022)

Holger Rune har nedprioriteret det mytiske underlag og har – undtaget den fejlslagne kampagne i fjor – nærmest ikke vist sig for de jordbærspisende og champagnebællende fans siden juniortiden. Men i år skal det være anderledes.

Holger Rune under kvartfinalenederlaget ved French Open til Casper Ruud. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune under kvartfinalenederlaget ved French Open til Casper Ruud. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Rune-lejren tager tidligt til England – først ved opvarmningsturneringen Queen’s – for at sikre maksimal tilvænning til det finurlige underlag, og verdenssekseren ser bestemt ikke græsgangen som noget, der bare skal overstås:

»Jeg spillede ikke så godt på græs sidste år, men det var første gang i tre år, så jeg kunne heller ikke forvente så meget (...) Jeg synes egentlig, at græs bør ligge o.k. til mit spil,« sagde Holger Rune efter nederlaget til Casper Ruud ved French Open.

Men hvorfor gik det så skævt i 2022 – og kan de sejrsvante danske tennisfans tro og håbe på, at Holger Rune kan leve op til en topseedning ved Wimbledon?

Ikke umiddelbart. Vi må screw down a little bit the expectations, som en klog mand engang sagde lige før et tilsvarende forventningsfuldt vikingetogt på den anden side af Den Engelske Kanal.

Holger Rune fik førsterundesmæk under sidste års Wimbledon. Foto: Tolga Akmen/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune fik førsterundesmæk under sidste års Wimbledon. Foto: Tolga Akmen/EPA/Ritzau Scanpix

TV 2-eksperten Patrik Wozniacki regner ikke med noget. Han betegner det som en ‘kæmpe præstation’, hvis Holger Rune når til bare tredje eller fjerde runde.

»Han har ikke spillet til at mønstre græsset endnu. Det kræver meget tid, og græssæsonen er bare så ekstremt kort. Nogle er specialister – andre er ikke. Dem er Holger en af, men han kan blive meget bedre. Det tager tid – og det gjorde det også for Nadal.«

»Jeg har ingen forventninger og forhåbninger, men man kan pludselig blive positivt overrasket. Han har fået et år mere på bagen og måske en endnu bedre fornemmelse for græsset. Han ved, hvad der rammer ham nu.«

Men hvordan kan Holger Rune gå fra triumfer på grus og hardcourt til en rolle som underdog på græsset? Svaret skal findes et sted i det døsige opspring, forklarer Patrik Wozniacki:

Holger Rune under pres midtvejs i kvartfinalenederlaget ved French Open til Casper Ruud. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Holger Rune under pres midtvejs i kvartfinalenederlaget ved French Open til Casper Ruud. Foto: Bax Lindhardt

»Opspringet på græs er så lavt. Du skal så langt ned i banen. Alt foregår i en halv meters højde. På grus og hardcourt er bolden i en meters højde – bouncet er højere. Holger server og returnerer godt, og det er til hans fordel. Men på græs skal han returnere de lave bolde og samtidig sjutter bolden på en anden måde,« siger han og fortsætter:

»Holger skal arbejde med det lave opspring, som er meget svært at håndtere. Forhåbentlig – med god træning og nogle gode opvarmningsturneringer – kan han spille sig ind på græsset.«

For Holger Rune bliver det altafgørende at klare sig igennem den første uge i Wimbledon-turneringen. Det er her, forskellen på grus og græs er allermest markant. Men så sker der noget, forklarer TV 2-eksperten:

»Vi ser det gang på gang. Den første uge er så svær, fordi græsset er intakt. Når vi kommer til anden uge er meget af græsset væk, og spillet begynder mere at minde om grustennis. Så bliver det nemmere for ham at præstere. Så det handler om at komme igennem den forbandede første uge.«

Holger Rune har ingen point at forsvare fra i fjor, og han har haft en lang og hård sæson. Ville det ikke være bedre at trække stikket og være HELT klar til hardcourtsæsonen?

»Nej – han SKAL spille. Engang kunne man springe Wimbledon over. Sådan er det ikke længere. Det ville være en forkert holdning at have. Så er man også allerede ude mentalt.«

»Det er alligevel en måned af sæsonen, der er masser af turneringer og 3000 point at spille om. Så jeg synes, han skal gå til det med et positivt mindset. Det kan blive godt,« siger Patrik Wozniacki.

Legendariske Wimbledon begynder 3. juli i London. Følg alle kampe på Bt.dk.