Hun går aldrig glip af en kamp. For hun sidder der hver eneste gang.

Den danske tennisstjerne Holger Rune har nemlig sin mor, Aneke Rune, med overalt i verden, når han rejser rundt og jagter drømmen om at blive nummer ét i verden.

Og ved mandagens brag under Wimbledon var der da heller ingen undtagelse.

Her var Aneke Rune i hvert fald ellevild, da sønnen flere gange sendte bulgarske Grigor Dimitrov helt ud i torvene.

B.T. besøgte tidligere på årets Holger Rune og hans mor, Aneke, i Monaco. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere B.T. besøgte tidligere på årets Holger Rune og hans mor, Aneke, i Monaco. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Støtten fra boksen var én af de bedste nogensinde. De havde det virkelig sjovt. Min mor var meget pumped,« lød det fra Holger Rune på det efterfølgende pressemøde.

Her blev han ligeledes spurgt ind til, hvilken betydning tennismoren har for hans karriere.

Og her faldt svaret prompte.

»Hun har en kæmpe indflydelse på mig uden for banen. Hun hjælper mig med alt, og hun kender mig bedre end nogen anden. Hun sørger for, at jeg er det rigtige sted mentalt. Det er derfor, hun rejser med rundt i verden. For jeg vil virkelig gerne have hende tæt på,« forklarede det danske stortalent, inden han tilføjede:

»Når jeg har noget på hjerte, jeg gerne vil tale om, så kan jeg altid komme til hende og snakke.«

Det var dog ikke kun danskerens mor, der var helt oppe at køre mandag aften i spillerboksen.

Også kronprins Frederik kunne slet ikke sidde stille, da han så den unge komet spille sig videre til kvartfinalen ved Wimbledon.

Her møder han onsdag den spanske verdensetter, Carlos Alcaraz.

Du kan følge kampen live på bt.dk.