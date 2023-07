Der er ikke ret meget, der tyder på, at Holger Rune kommer til at spille mere tirsdag.

For efter danskerens førsterundekamp blev afbrudt af regnvejr efter blot et enkelt sæt, er alle kampe på de ydre baner ved Wimbledon nemlig blevet udskudt i flere timer.

Noget, der ærgrer den unge dansker, som lige nu afventer situationen i spillerområdet, hvor han forsøger at holde sig i gang.

»Vi er vant til regnpauser. Holger spiser ris med kylling, og så sidder vi og snakker lidt, mens vi hygger,« lyder det fra Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, til B.T.

Der er regn, regn og atter regn over Wimbledonanlægget. Foto: Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Der er regn, regn og atter regn over Wimbledonanlægget. Foto: Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix

Danskerens kamp er allerede blevet udskudt tre gange, og mens regnvejret over London blot tager mere og mere til, er håbet om at komme i gang igen tirsdag da også så småt ved at forsvinde.

»Indimellem tikker en ny opdatering ind på telefonen med et nyt tidspunkt. Men alle kan se, der er regn på kortet resten af dagen, så ingen tror på, vi kommer i gang længere,« lyder det videre fra Aneke Rune, inden hun afslutter:

»Men vi venter pænt, som man nu skal...«

Holger Rune er i skrivende stund foran med 1-0 i sæt, efter han vandt et tæt tiebreak over den britiske wildcard-spiller George Loffhagen.

Det er kun de to største baner ved Wimbledon, Centre Court og Court 1, der har mulighed for at rulle et tag ud, så der stadig kan spilles tennis på de berømte græsbaner.

Wimbledon-arrangørerne har endnu ikke meldt ud, om dagens afbrudte kampe bliver udskudt til onsdag.