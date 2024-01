Han er allerede omgivet af et stort team, men der kommer alligevel til at mangle nogen i spillerboksen de kommende uger.

For mens den danske tennisstjerne Holger Rune skal forsøge at skabe et rød-hvidt grand slam-eventyr ved Australian Open, bliver det dog uden et par velkendte ansigter på sidelinjen.

Danskerens kæreste, Caroline Donzella, og søster, Alma Rune, som ellers har været fast støtte ved flere turneringer, er nemlig ikke rejst med til Melbourne i denne omgang.

Det fortæller Holger Rune på et pressemøde forud for Australian Open, da B.T. spørger ham ind til emnet.

Holger Rune er seedet 8'er til årets Australian Open. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune er seedet 8'er til årets Australian Open. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er ikke planen, at de kommer. Min søster har en masse arbejde derhjemme, og faktisk også det samme med min far,« siger den 20-årige komet.

Det er især den lange rejse til Australien, der har betydet, at hverken kæresten eller resten af familien har sat sig på et fly med kurs mod Melbourne.

»Og så er det bare lidt lettere, når jeg er i Europa. Men det er heller ikke noget, vi har snakket om her,« lyder det fra videre fra danskeren.

Holger Rune har forud for denne sæson oprustet i sit team, der nu tæller de to trænere Boris Becker og Severin Lüthi, analytiker Mike James, fysisk træner Lapo Becherini og senest fysioterapeuten Louis Fresneau.

Derudover har den unge dansker sin mor og manager, Aneke Rune, med på sidelinjen, når han rejser verden rundt.

Holger Rune skal møde japanske Yoshihito Nishioka i første runde ved Australian Open.

De kommende uger får du alt det seneste nye fra årets første grand slam på bt.dk.