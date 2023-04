Lyt til artiklen

Normalt taler han lige ud af posen, men der er stadig ét spørgsmål, han ikke vil svare på.

For når den danske tenniskomet Holger Rune skal komme med sit bud på, hvem der er de bedste spillere gennem tiden, nægter han at forholde sig til det.

For ham giver det nemlig ikke mening at diskutere.

Det siger han i et interview med Gio Journal, hvor han blandt andet bliver spurgt om, hvilken kvindelig spiller gennem tiden han ville have sværest ved at slå i en eventuel kamp.

Foto: HARRY HOW Vis mere Foto: HARRY HOW

»Konkurrencen ville være unfair, så jeg kan ikke svare på spørgsmålet. Jeg har trænet med Serena Williams, og jeg er stor fan af hendes slag,« lyder det dog fra den 19-årige dansker.

Efterfølgende bliver han ligeledes forholdt den evige diskussion om, hvem der er den bedste herrespiller gennem tiden.

Men også her holder han igen med at udpege én specifik person.

»Det spørgsmål er umuligt for mig at svare på. Jeg er fan af forskellige ting ved forskellige spillere. Alle har noget særligt, man kan lære af og beundre. Men kigger man på tallene, så er det selvfølgelig Novak Djokovic, Rafael Nadal og Roger Federer, der er rekordhavere og derfor de største.«

Holger Rune tager de kommende dage hul på den prestigefyldte Masters 1000-turnering i Monte Carlo.

Den berømte grusturnering begynder lørdag.