Det er før gået galt for Holger Rune.

Og derfor kommer han heller ikke til at tage nogle chancer i Melbourne ved Australian Open.

Sidste års oplevelse ved French Open sidder nemlig stadig dybt i ham.

En oplevelse, der egentlig blot handler om danskerens hotelophold under grand slam-turneringer.

Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix

Ved French Open i Paris følte den unge dansker sig mentalt drænet efter have boet det samme sted flere uger i træk. Noget, der for alt i verden ikke må ske igen.

Og netop derfor har Rune-lejren nu taget konsekvensen ved at skifte hotel i den australske storby få dage inden turneringsstart.

Det fortæller danskerens mor og manager, Aneke Rune, da B.T. møder hende på tennisanlægget Melbourne Park.

»Vi skiftede hotel fredag. Nu har vi jo prøvet lidt af hvert ved grand slams, og der har man altid en træningsuge, inden turneringen starter, hvor man kan falde til,« lyder det, inden hun tilføjer:

»Og på den måde er det princippet vores uge to, når vi starter turneringen. Vi synes, vi kunne mærke lidt i Paris, at der havde vi godt nok været længe, da vi ramte uge to. Det var, som om det var finalen, da vi ramte kvartfinalen. Sådan føltes det mentalt efter at have været det samme sted så længe.«

Derfor foreslog hun da også sin søn, om de ikke skulle prøve noget nyt denne gang.

»Så prøver vi det af her i Australien ved at være ét sted i træningsugen, og så har vi tjekket ind på et nyt hotel til uge to, hvor vi starter på en frisk. Så får vi en følelse af, at nu går turneringen i gang, og det er sådan, vi helst skal have det,« forklarer Aneke Rune videre.

Det krævede dog heller ikke ret meget tid at overtale tennissønnen.

Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix

Holger Rune vidste nemlig, at én af de største stjerner har gjort det samme i løbet af karrieren, fortæller hun:

»Holger havde bemærket, at Novak Djokovic gjorde det i New York under US Open, og det er måske en meget god idé, tænkte han. Vi er jo stadig ved at finde ud af, hvad der fungerer bedst. Så nu prøver vi det her med at tjekke ud ét sted og ind et nyt sted.«

Den danske tennisstjerne tager tidligt tirsdag morgen (dansk tid) hul på Australian Open, når han møder japanske Yoshihito Nishioka i første runde.

Du kan som altid følge kampen live på bt.dk.