Holger Rune har gjort det igen. Og igen. Og igen.

Det er nærmest blevet én af danskerens spidskompetencer efterhånden.

For når den unge danske tennisstjerne tager hul på et tiebreak, så ryster han ikke ligefrem på hånden. Tværtimod.

Stortalentet har nemlig vundet alle de fem tiebreaks, han har stået i, ved årets Wimbledon. Og mandag aften hev han endda to af dem hjem i et brag af en kamp mod bulgarske Grigor Dimitrov.

»Andet sæts tiebreak var virkelig tæt, men tredje sæts tiebreak var ét af de bedste, jeg har spillet i mit liv. Jeg var så locked in og fokuseret på at være sygt solid. Og da jeg var i det mindset, så vidste jeg: 'o.k., jeg kommer ikke til at misse en bold. Skulle han slå mig, så skulle han ramme linjerne,« fortalte han på mandagens pressemøde, inden han tilføjede:

»Men havde han gjort det, så havde jeg også været der.«

Det skyldes blandt andet en helt særlig tanke, der pludselig kom til ham, mens tennisverdenens øjne var rettet mod ham.

»Jeg gik i krigermode, hvor jeg tænkte lidt på Novak Djokovic og hvordan, han gør det. Han er én af dem, der er bedst under pres. Så jeg prøvede at lege ham,« grinte danskeren, der dog ikke havde nået at få et par gode råd fra den serbiske superstjerne:

»Nej, det har jeg nu ikke.«

Holger Rune skal onsdag eftermiddag spille kvartfinale ved Wimbledon. Her møder han sin barndomsven Carlos Alcaraz.

