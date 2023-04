Han har dårligt nået at puste ud efter et vanvittigt drama, før han skal på den igen.

For når tennisstjernen Holger Rune de kommende dage går på banen ved BMW Open-turneringen i München, bliver det nemlig første gang, han skal forsvare en ATP-titel.

Den 19-årige dansker, der netop har tabt finalen ved Monte Carlo Masters, er topseedet ved den store turnering i Tyskland, efter han sidste år strøg helt til tops. Og netop derfor er der gyldne muligheder for, at Rune kan levere en ny triumf og dermed vinde en ny bil til samlingen.

B.T. giver dig overblikket over Holger Runes vej til en eventuel finale herunder:

Holger Rune vandt sidste år en bil, da han strøg til tops ved BMW Open. Foto: Matthias Schrader Vis mere Holger Rune vandt sidste år en bil, da han strøg til tops ved BMW Open. Foto: Matthias Schrader

ANDEN RUNDE

Her er der INGEN tvivl. Det bør være en ren walkover for Holger Rune, når modstanderen hedder tyske Yannick Hanfmann.

Tyskeren er rangeret helt nede som nummer 112 i verden, og han er i øvrigt kommet med i turneringen på et wildcard. Alt andet end en sikker sejr vil derfor være en gigantisk skuffelse for det danske stjerneskud, selv om 31-årige Hanfmann nok får solid opbakning på tribunerne, eftersom han er født i den tyske storby.

KVARTFINALE

Hvis seedningerne holder, står Holger Rune til at få en markant sværere modstander her end forrige runde, da Lorenzo Sonego ser ud til at være på menuen.

Den italienske tennisspiller, der ligger nummer 45 i verden, har ellers græsunderlaget som sit foretrukne, men han har tidligere været helt oppe som nummer 21 på verdensranglisten, så danskeren kan sagtens få problemer, hvis han har en dag, hvor intet fungerer.

Den kamp bør dog – på papiret – ikke være til diskussion. Den skal Rune også nappe.

Alexander Zverev kan blive modstanderen for Holger Rune i semifinalen. Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere Alexander Zverev kan blive modstanderen for Holger Rune i semifinalen. Foto: SEBASTIEN NOGIER

SEMIFINALE

Nu bliver det for alvor interessant. For her kan danskeren ende med at rende ind i hjemmebanehåbet Alexander Zverev, de er seedet treer i turneringen.

Den tyske superstjerne viste i sidste uge ved turneringen i Monaco, at han for alvor er tilbage i topform efter den mareridtsskade, han pådrog sig under French Open sidste år.

Et propfyldt stadion med adskillige hjemmebanefans i ryggen kan pludselig give Zverev ekstra vinger, og kommer det først til at ske, kan det blive en gigantisk udfordring for Rune.

FINALE

Fra venner til fjender. Næsten.

I sidste uge spillede han et par forrygende doublekampe med den amerikanske stjerne Taylor Fritz. I München kan Holger Rune ende med at stå over for ham i finalen, hvis seedningerne holder.

Og skulle det ske, vil det på forhånd være ekstremt svært at udpege en favorit. Begge spillere viste i hvert fald forrygende form i Monte Carlo.

Danskeren kom dog lige ét skridt længere end amerikaneren, der er rangeret som nummer 10 i verden og seedet toer ved BMW Open. Og revanchetørsten er derudover nok ret stor efter et klart dansk nederlag, da de to duellanter senest mødte hinanden i slutningen af marts under Miami Open.

Holger Rune ligger i skrivende stund nummer syv på verdensranglisten, og derfor er han den højest rangerede spiller ved turneringen Tyskland. Af samme årsag træder han da også først ind i turneringen i anden runde.