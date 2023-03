Lyt til artiklen

Det er ikke ofte, hun sidder der, men de seneste dage var hun tilbage.

For mens den danske tenniskomet Holger Rune den seneste uge har spillet kampe ved ATP 1000-turneringen Miami Open, har danskerens storesøster, Alma, været trofast støtte på lægterne.

Storesøsteren, der i øvrigt er model, er ofte at finde i danskerens spillerboks, når han spiller kampe i Europa, men i resten af verden er det dog relativt sjældent, at hun dukker op.

Men det gjorde hun altså i Miami. Og det er der tilsyneladende en god grund til.

På Instagram har Holger Rune nemlig skrevet et opslag, hvor han hylder sin storesøster for at tage turen til USA.

Og noget tyder desuden på, at det var den danske verdensstjerne, der pludselig fik hende til at hoppe på det første fly, hun kunne finde, og sætte kurs mod Florida.

'Tak, fordi du altid er der for mig – endda med kort varsel, når jeg savner min familie. Du er den bedste,' skriver Holger Rune i opslaget, hvor han har delt billeder fra dagene under Miami Open.

En turnering, som det 19-årige stortalent dog måtte forlade tirsdag aften, da han tabte i fjerde runde til hjemmebanehåbet Taylor Fritz.

Holger Rune var reelt aldrig i nærheden af at slå den amerikanske tennisstjerne, som vandt opgøret med cifrene 6-3, 6-4.