Man kunne allerede se det på ham, da han fik spørgsmålet.

Der var lige noget, han var nødt til at slå helt fast.

For da den danske tennisstjerne Holger Rune lørdag holdt pressemøde i London forud for årets Wimbledon-turnering, var der nemlig en journalist, der fik stillet et spørgsmål, han havde brug for at rette.

Journalisten spurgte den unge dansker, om han havde det på samme måde som alle andre tennisspillere, der betræder det berømte græsunderlag for første gang. Om det helt konkret føles som en drøm.

Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

De ord ville danskeren dog ikke helt bruge. For ham er drømmen i stedet noget helt, helt andet.

»Altså, min drøm er jo at vinde det hele. Ikke bare dét at gå ind på banen,« svarede Rune, inden han dog satte et par ord på det ikoniske græsunderlag, han skal spille på de kommende dage:

»Men selvfølgelig føles det specielt. Når man er til Wimbledon, så er det en helt anden følelse end til de andre grand slam-turneringer. Den er så prestigefyldt, og der er så smukt og rent. Der er bare en helt speciel stemning. Virkelig fedt.«

Holger Rune møder tirsdag den britiske wildcard-spiller George Loffhagen i første runde ved Wimbledon.

Lørdag nåede den unge dansker dog kortvarigt at sende de rød-hvide tennisfans i noget nær choktilstand, da han måtte afbryde sin træning på grund af en skade i ryggen.

En skade, han dog ikke er bekymret for, slog han fast på det efterfølgende pressemøde.

Du kan følge Runes kampe ved den prestigefyldte græsturnering live på bt.dk.