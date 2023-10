Ansigtsudtrykket sagde det hele, da han forlod banen.

Dybt frustreret og ekstremt skuffet.

For da den danske tenniskomet Holger Rune søndag tabte til bulgarske Grigor Dimitrov ved China Open i Beijing, var det i store dele af kampen en skidt indsats, som danskeren satte sammen.

En indsats, som han da heller ikke ligefrem selv er tilfreds med.

Holger Rune tabte søndag til Grigor Dimitrov. Foto: Pedro Pardo/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune tabte søndag til Grigor Dimitrov. Foto: Pedro Pardo/AFP/Ritzau Scanpix

Det giver Holger Rune i hvert fald udtryk for på det sociale medie X – tidligere kendt som Twitter.

»Jeg havde håbet på mere,« indleder danskeren et opslag, inden han fortsætter:

»Men jeg er også bevidst om, at jeg kun har haft meget lidt træning op til turneringen på grund af rygskaden. Jeg var dog stadig glad for at spille. Jeg elsker turneringen og støtten her i Beijing. Held og lykke til Grigor. Jeg gør mig nu klar til turneringen i Shanghai.«

På trods af søndagens nederlag kan Holger Rune dog glæde sig en smule over, at han fredag endelig fik brudt stimen af nederlag.

Her vandt han nemlig for første gang i flere måneder en kamp på den største scene, da han besejrede canadiske Felix Auger-Aliassime.

Danskeren tabte søndagens kamp med cifrene 3-6, 5-7 til Grigor Dimitrov.

