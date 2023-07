Holger Rune havde dårligt nået at sætte sig i stolen, før han fik spørgsmålet.

Men det orkede han slet, slet ikke at tænke på efter onsdagens kvartfinalenederlag til Carlos Alcaraz ved Wimbledon.

For da danskeren efter kampen mødte pressen, blev han nemlig spurgt ind til, hvordan han ser frem til næste uges Hopman Cup-turnering i Nice, hvor han skal repræsentere Danmark og blandt andet spille sammen med Clara Tauson.

»Giv mig lige en pause...« lød det først fra Rune, inden han dog tilføjede:

Holger Rune er ude af Wimbledon. Foto: Sebastien Bozon/AFP/Ritzau Scanpix

»Nej, jeg laver sjov. Men ærligt talt, så har jeg slet ikke tænkt på den turnering endnu. Jeg ved dog, at det starter i næste uge.«

Den danske tennisstjerne var så skuffet over onsdagens nederlag, at han ikke havde overskud til at tænke over ret meget andet end det, der gik galt inde på Centre Court mod verdensetteren.

Og derfor vidste han da heller ikke, om han får tid til en smule ferie de kommende dage.

»Jeg tager nok hjem torsdag eller fredag og hviler. Enten til Monaco eller Danmark. Men jeg ved det ikke. Lige nu er jeg ikke så glad,« afsluttede danskeren.

Holger Rune tabte Wimbledon-kvartfinalen til spanske Carlos Alcaraz med cifrene 6-7, 4-6, 4-6.

Efter opgøret afslørede den danske tenniskomet dog, at han havde følt sig småsyg hele dagen.