Holger Rune fik sig en uforudset fridag torsdag ved turneringen i Monte Carlo.

Matteo Berrettini måtte trække sig, og så var vejen banet til kvartfinalen uden kamp.

Men Rune fik alligevel lidt af en oplevelse på sin kampfrie dag.

For her mødte han en vaskeægte legende – nemlig den tidligere supersprinter Usain Bolt.

Foto: Holger Rune

Bolt, der i sin karriere vandt hele otte OL-guldmedaljer, var nemlig til stede i Monaco ved et arrangement, hvor de to atleter hilste på hinanden.

'Hvor sejt er det lige. En ære at møde dig,' skriver Rune på Twitter om mødet.

Der blev dog ikke løbet om kap, fortæller Runes mor og manager, Aneke Rune, til B.T.

'Det var der ikke helt plads deroppe. Men det var da hyggeligt at bruge dagen lidt sjovt ud over at træne naturligvis nu, hvor Holger ikke fik en kamp,' skriver hun i en besked.

Rune er i kvartfinalen i både single og double. Onsdag aften slog han østrigske Dominic Thiem efter en stærk præstation.

