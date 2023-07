Der er én person i hele verden, som Holger Rune gerne vil møde mere end nogen anden.

Og tidligere på ugen havde han faktisk endelig muligheden for det. Men han missede den.

Den danske tennisstjerne har nemlig altid drømt om at hilse på ét af sine helt store idoler - Roger Federer.

Og derfor var det ekstra bittert for danskeren, at han ikke fik hilst på Federer, da den schweiziske tennislegende besøgte Wimbledon for et par dage siden, hvor han blev hyldet på Centre Court.

Roger Federer blev tidligere på ugen hyldet ved Wimbledon. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Roger Federer blev tidligere på ugen hyldet ved Wimbledon. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

En gylden mulighed, som Holger Rune stadig ærgrer sig over.

»Nej, jeg nåede det fandeme ikke. Det var lidt ærgerligt. Men jeg så ham heller ikke,« lød det fra den 20-årige tennisprins på fredagens pressemøde efter sin sejr i anden runde i London.

Han nåede dog at se en anden legende på det ikoniske tennisanlæg.

»Jeg så David Beckham. Men ham fik jeg desværre heller ikke hilst på. Han var i gang med alt muligt andet,« forklarede Rune videre.

Danskeren skal lørdag eftermiddag møde den spanske tennisspiller Alejandro Davidovich Fokina i tredje runde ved Wimbledon.

Du kan følge kampen live på bt.dk.