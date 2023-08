Holger Rune ved næsten ikke engang, hvad han skal svare, da han får spørgsmålet.

Så chokeret er han over den behandling, som han mener, han har fået af US Open-arrangørerne.

Den danske tennisstjerne skal nemlig spille sin førsterundekamp ved grand slam-turneringen i New York på bane nummer 5. Altså, hverken den største, næststørste, tredjestørste eller fjerdestørste bane. Selv om han er nummer fire på verdensranglisten.

Og derfor var det da også en irriteret Holger Rune, der bare rystede på hovedet, da B.T. på lørdagens pressemøde forud for turneringen spurgte ham ind til arrangørernes banevalg:

Foto: Vaughn Ridley/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Vaughn Ridley/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg tænker, at jeg er glad for, at de fandt en bane til mig...Det er selvfølgelig en mindre bane, end jeg havde forventet. Men jeg kan ikke styre, hvad arrangørerne gør.«

Synes du, det er fair?

»Altså, om det er fair...Jeg vil ikke brokke mig over det, men jeg synes, det er uprofessionelt. Ja...jeg kan ikke gøre noget ved det.«

Mens nogle af de andre favoritter de kommende dage er blevet tildelt kampe på ikoniske arenaer som Arthur Ashe, Louis Armstrong og Grandstand, så må Rune nøjes med en noget mindre bane.

Hele 17 kampe er faktisk blevet prioriteret over den danske komets opgør på trods af, at han er fjerdeseedet i New York.

Men selv om danskeren ikke ønsker at brokke sig alt for meget over arrangørerne, har han alligevel delt et kort over US Open-anlægget på X, der tidligere var kendt som Twitter.

Og her er man ikke ligefrem i tvivl om, hvad han mener om beslutningen.

'I tilfælde af, at du ikke kan finde bane nummer 5, så er det her, jeg spiller min første kamp mandag,' skriver Holger Rune på det sociale medie.

Usopen site map. In case you can find court 5, this is where I play my first match Monday followed by 11:00 @usopen #seeyou #lovemyfans #loveyoursupport pic.twitter.com/EfWkHJljLv — Holger Rune (@holgerrune2003) August 26, 2023

Den danske tennisprins tager mandag aften (dansk tid) hul på årets sidste grand slam, når han møder spanske Roberto Baena i første runde.

En kamp, du i øvrigt kan følge live på bt.dk.